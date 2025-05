Liverpool rompe el mercado: llamó a figura mundial y pagaría más de 100 millones de euros

De acuerdo a David Ornstein, periodista de The Athletic , los reds han entrado en la puja por el mediocampista ofensivo Florian Wirtz .

Liverpool no desiste a ir por titular de Selección Colombia: en Inglaterra dan como un hecho el interés

Arne Slot saluda a Luis Díaz tras un cambio en Champions League | Foto: PA Images via Getty Images

“Si ya tenemos dos, Mohamed Salah y Van Dijk, ya es un gran verano y veamos qué nos depara el resto del verano. Pero ahora me resultaría extraño decir que no estoy contento con el equipo que tenemos porque lo he dicho durante todo un año”, declaró Arne Slot a finales de abril.