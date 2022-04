Liverpool y Manchester City se repartieron los puntos tras empatar 2-2, ¿cómo le fue a Luis Díaz?

El partido más esperado de la semana terminó en tablas. Un encuentro realmente emocionante, con bastantes opciones de gol y con un buen número de goles. Ambos equipos venían de ganar sus encuentros por Champions League entre semana.

Con este resultado, 2-2, el Manchester City mantuvo el liderato de la Premier League.

Los Citizens se adelantaron hasta en dos ocasiones con goles de Kevin de Bruyne (5) y Gabriel Jesús (36), pero los Reds pusieron las tablas con tantos de Diogo Jota (13) y Sadio Mané (46). El colombiano Luis Díaz ingresó al minuto 69 del encuentro y buscó desequilibrar la defensa del City en varias oportunidades.

El duelo entre Manchester City y Liverpool centró los focos de la jornada 32 de la Premier League, un duelo en el que los Reds perdieron su gran oportunidad de situarse al frente de la tabla, pero no pudieron arrebatarle el liderato a los de Pep Guardiola.

Los Citizens dominaron la primera parte y se adelantaron en dos ocasiones, primero después de un tiro de Kevin de Bruyne (5) y nuevamente gracias a un gol de Gabriel Jesús (36). Antes, los Reds habían empatado gracias a un gol de Diogo Jota (13).

En la segunda parte, el Liverpool empezó mejor y Sadio Mané puso rápidamente las tablas en el marcador (46).

A partir del gol del senegalés, el City fue recuperando el control pero sin ser tan dominador como en los primeros 45 minutos y dando opciones a los Reds. Un gol anulado por fuera de juego a Raheem Sterling pudo haber dado de nuevo la ventaja a los locales (63).

A pesar de que ambos equipos gozaron de ocasiones para haberse llevado los tres puntos, el partido acabó en un empate que favorece al City, pues mantiene la ventaja de una unidad y depende únicamente de sus resultados para levantar el título.

Este domingo desde las 10:30 a. m. se disputó el que es el partido más importante de este fin de semana en el mundo del fútbol profesional, ya que el liderato de la liga inglesa estaba en juego. El Liverpool del colombiano Luis Díaz, que fue pieza clave en la victoria de los reds a mitad de semana por la fecha de Champions, quedó a un solo punto del City (74 pts.), actual líder de la Premier League.

Previo al partido, Pep Guardiola dijo que el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp es el mayor rival de su carrera, mientras que el técnico del Manchester City prepara una importante batalla por el título de la Premier League este domingo.

Los Citizens y los Reds son los candidatos a coronarse este curso en la liga inglesa, donde los primeros son líderes con un punto de ventaja sobre el Liverpool, segundo, antes de su crucial pulso en el Etihad Stadium.

La admiración de Guardiola hacia Klopp es tan fuerte que consideró este viernes al alemán como un rival todavía más importante que José Mourinho: “Jurgen, como entrenador, ha sido el rival más grande que jamás he tenido en mi carrera y creo que lo que los dos equipos proponen es bueno para el fútbol. Me acordaré de mi etapa aquí cuando esté retirando jugando al golf, me acordaré de que mi mayor rival fue el Liverpool, eso seguro”.

Otros resultados

Arsenal y Manchester United perdieron y se dejaron puntos vitales en la lucha por el top 4, el sábado por la 32ª fecha de la Premier League, en un día marcado por las goleadas del Chelsea contra el Southampton (6-0) y del Tottenham contra el Aston Villa (4-0).

Los ‘Spurs’ cerraban los partidos de Premier League el sábado, conocedores de lo que habían hecho sus rivales por el top 4. Con un hat-trick de Son Heung-min (3, 66 y 71) y otro gol de Dejan Kulusevski (50), el Tottenham logró tres puntos importantísimos para afianzarse en la cuarta posición y tomar tres unidades de ventaja sobre el Arsenal.

El Aston Villa mereció al menos anotar algún gol, pero se topó con un acertado Hugo Lloris. Harry Kane, de nuevo sin ver portería, fue sin embargo decisivo en la construcción del juego ofensivo de su equipo, que con esta victoria da un paso más hacia la próxima Champions.

Su vecino en el norte de Londres, el Arsenal (5º), que venía de encajar el lunes una dolorosa derrota por 3-0 en casa del Crystal Palace (9º), perdió de nuevo el sábado (2-1), durante la visita del Brighton (11º) al Emirates Stadium.

El conjunto de la costa sur de Inglaterra llevaba siete partidos sin ganar (seis derrotas y un empate) y no anotaba gol desde hace un mes (derrota 2-1 en Newcastle el 5 de marzo).