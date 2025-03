Llamado a ser convocado por Lorenzo a Colombia habló de la decisión: “Siempre lo he esperado”

Durante el más reciente clásico de los verdes ante América de Cali, Marino se llevó el premio al mejor jugador del partido. Si bien no marcó gol, estuvo cerca de lograrlo; aportó en defensa, como en ataque y se llevó todos los reconocimientos.

Al final, a uno de los tantos medios que les dio entrevista el domingo pasado, confesó: “Siempre lo he esperado y esperemos que me puedan llamar a las siguientes eliminatorias”.

Halagos y críticas para Hinestroza

Así como en muchas ocasiones se la ha alabado por lo deportivo, hay cuestiones de su manera de ser que no terminan de encajar por completo. Uno de sus últimos actuares, no fue bien recibido.

“Me van a disculpar, pero a mí esto no me parece gracioso, esto no le queda bien a jugadores que juegan bien al futbol. Hay que ser también correcto”, agregó el exportero de Colombia.