Lo que dijo Santos Borré sobre su gol para clasificar a la gran final de Europa League

Cuatro colombianos en tres diferentes equipos tendrán la posibilidad de gritar “campeón” durante la presente campaña en los torneos organizados por Uefa. Uno de ellos es Rafael Santos Borré, atacante del Eintracht Frankfurt del Alemania, que se clasificó este jueves a la gran final para enfrentar al Rangers de Escocia.

El ariete nacional marcó el gol definitivo de la serie de semifinales en esta competencia y le dio el pase a su equipo. Sobre dicha anotación, Borré se mostró sumamente contento y expresó para ESPN la importancia de dicha anotación en su carrera deportiva: “Este gol en mi carrera va a estar en un lugar muy especial, va a ser muy importante, porque poder meter a mi equipo en una final y poder dar ese paso histórico de este club y que con sus armas y argumentos pudiera ir a competir a una final ante grandes rivales que dejamos en el camino. Estoy muy agradecido con Dios por eso”.

"ESTE GOL EN MI CARRERA VA A ESTAR EN UN LUGAR MUY ESPECIAL" declaró Rafa Santos Borré tras meterse en la final de la #UELxESPN con el Eintracht Frankfurt.

A su vez, el colombiano, que ha tenido protagonismo en las fases más importantes de la campaña, se refirió al proceso de adaptación que ha tenido y que hasta el momento es el que le ha permitido darle los mejores resultados a su club: “Creo que en el momento en el que no salían las cosas y que el equipo no estaba bien, que fue al inicio de temporada, digo que es porque llegamos muchos jugadores nuevos que no encontrábamos la dinámica ni el mecanismo del juego”.

También, de manera detallada, hizo un análisis sobre su equipo y lo que han conseguido hasta el momento, cómo han afrontado el torneo que ahora los tiene como finalistas y cerca de alcanzar, por primera vez, un trofeo tan importante a nivel europeo.

“Fuimos fuertes mentalmente, supimos aguantar ese momento y sabíamos que ya iba a llegar ese partido donde pudiéramos dar ese clic para cambiar todo. A medida que fuimos compitiendo en Europa League y que fuimos ganando en canchas difíciles nos llenamos de confianza. Este equipo se merece ese aguante, falta el último paso y queremos darle esa alegría a la gente”, afirmó.

En medio de todo esto y tratando de entender la magnitud de lo que está viviendo el atacante colombiano Rafael Santos Borré se vio la alegría de un jugador que ha sabido esperar en su carrera para encontrarse con el mejor nivel y ser protagonista en Europa, en donde tuvo un primer paso poco exitoso que lo obligó a forjar carácter en Argentina con River Plate para posteriormente dar nuevamente el salto al fútbol del más alto nivel, al cual retornó en 2021 con el cuadro alemán donde milita actualmente.

Hasta el momento, completa 10 goles durante la campaña 2021/2022 con cerca de 2.500 minutos disputados desde su arribo en julio del año pasado. Su impacto ha sido lento, pero cuando tiene que decir presente, el ‘Comandante’ no se amilana ante los grandes retos y este jueves 5 de mayo recibió su primera gran satisfacción: disputará el próximo 18 de mayo ante el Rangers de Escocia la gran final de la Europa League en Sevilla, España.

Al término del juego de vuelta en el que marcó el único tanto de la semifinal, los asistentes al estadio alemán se tomaron el campo para celebrar de manera descontrolada; sin embargo, una cámara en especial acompañó cada movimiento de la celebración colombiana. Era su esposa Ana Caicedo, quien transmitió en vivo desde allí la emoción del cafetero, que dejó caer algunas lágrimas y saludos, un momento más que emotivo que busca sellar en las próximas semanas levantando el título, hasta el momento el más importante de su carrera deportiva.