Locura en Argentina: Messi estará en el partido de despedida de Riquelme en La Bombonera; ¿cuándo es?

Una locura total se vive en Argentina y en redes sociales después de que Juan Román Riquelme, exjugador de Boca y la Selección Albiceleste, anunciará la fecha de su partido de despedida que contará con la presencia de Lionel Messi.

La noticia fue confirmada por Riquelme en una conferencia de prensa que se realizó en La Bombonera y contó con la presencia de Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca. La fecha escogida será el próximo domingo 25 de junio y se especula que será alrededor de las 4 de la tarde de Argentina, pero el horario no está confirmado por el momento.

Riquelme anunció su partido de despedida con la camiseta de Boca el próximo 25 de junio en La Bombonera. - Foto: Getty Images

“Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe que debuté hasta el partido con Lanús que me ovacionaron. Espero no errarle a la pelota”, dijo.

Frente a la presencia de Messi, Riquelme aseguró que será todo un sueño para él volver a jugar al lado del nuevo jugador del Inter de Miami y quien reveló que no se ve en el próximo mundial de fútbol.

“Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tenerlo a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”, manifestó.

Sobre el formato del partido aseguró: “Los equipos ya son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no iba a poder jugar. Será Boca contra la selección de Argentina”.

Acerca de su estado físico, Riquelme afirmó que se encuentra preparándose para poder llegar en óptimas condiciones al partido que será esperado por gran parte de los hinchas del fútbol argentino.

“Pasó tiempo desde mi último partido que jugué con Argentinos, me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos en los que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil”, señaló.

Lionel Messi durante el Mundial de Qatar con Argentina. - Foto: Getty Images

El exfutbolista profesional también confirmó a Carlos Bianchi como uno de los técnicos de los dos equipos, mientras que espera que el ‘Coco’ Basile pueda estar en el encuentro pero señaló que hasta el momento ha sido difícil contactarlo.

“Nunca imaginé que los hinchas me iban a querer tanto, que me iban a hacer una estatua, que iban a pasar nueve años e iba a tener la posibilidad de hacer un partido. Es un sueño para mí”, agregó.

Frente a las boletas y los demás participantes, Riquelme adelantó que en los próximos días se dará a conocer más información.

Cabe recordar que Riquelme jugó su último partido con Boca el 11 de mayo de 2014, en aquel fecha el Xeneize se enfrentó contra Lanús por la fecha 18 de la liga argentina. Posteriormente, Juan Román retornó a Argentinos Juniors y el 25 de enero del 2015 anunció su retiro del fútbol profesional.

Scaloni no se guardó nada y habló sobre el futuro de Messi y el Mundial de 2026: “es un tipo que no vende humo y no miente”

Lionel Messi y Lionel Scaloni con la Copa del Mundo. - Foto: Getty Images

En la previa del partido amistoso entre la Selección Argentina y Australia en Beijing de este jueves, Lionel Messi sorprendió a los aficionados albicelestes y a sus millones de seguidores alrededor del mundo al reafirmar que el Mundial de Qatar 2022 marcó su despedida de las canchas mundialistas.

Lionel Scaloni, el técnico de la selección, ha tomado con calma las palabras del capitán y prefiere enfocarse en el presente y en el futuro cercano, evitando especulaciones sobre lo que vendrá después.

Scaloni respondió a las declaraciones de Messi, calificándolas de prudentes y elogiando la honestidad del jugador. “Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que él irá evaluando su situación y, en función de cómo se sienta, tomaremos decisiones”, afirmó el entrenador.

“Falta mucho para el próximo Mundial, por lo que no tiene sentido adelantarse. Con el paso del tiempo, veremos cómo se siente y si tiene la motivación. Al final del día, la capacidad de jugar al fútbol está presente en él hoy y seguirá estándolo en diez años. Eso es evidente”, agregó.