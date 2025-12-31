Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Millonarios sigue en su camino en el mercado de pases y no le pierde pisada a la confección de la nómina para 2026. El 2025 tuvo traspié y malos momentos y resultados discretos y necesita cambiar de forma drástica para darle un respiro a la hinchada que anhela un título más de Liga y una buena presentación internacional.

Al equipo azul solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía reclasificación y puede se que considere un logro, teniendo en cuenta que no ingresó a los cuadrangulares semifinales. En el fútbol colombiano no consiguió ni siquiera una final de los tres torneos jugados, cambió de entrenador ante la crisis de David González y la deuda sigue en aumento.

La protesta de sus hinchas continúa. Ellos exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo próximo se verá las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar en 90 minutos y clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia.

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina. Junto al entrenador está el director deportivo Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026. Ya tienen al delantero para rotar a Leonardo Castro en la mira: Rodrigo Contreras, quien llega a Bogotá desde el club Universidad de Chile.

La carrera de Rodrigo Contreras antes de llegar a Millonarios

Rodrigo Contreras es un delantero argentino que vistió la camiseta de la Universidad de Chile en el 2025. Este atacante llega a ocupar el lugar que deja Santiago Giordana y se acomodará en el grupo con Leonardo Castro y Luis Marimón. Millonarios será su 13° club en su carrera deportiva.

Contreras debutó en 2013 en San Lorenzo de Argentina y pasó a Gimnasia antes de dar el salto a Europa, más exactamente a Braga de Portugal. Además, en Argentina visitó las camisetas de Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense.

Estuvo por el Necaxa de México y sus derechos deportivos pertenecen a Antofagasta de Chile, país donde también vistió los colores del Everton de Viña del Mar y actualmente, Universidad de Chile.

Números de Rodrigo Contreras en la Universidad de Chile

Le dicen ‘Tucu’ y tiene 30 años de edad. En su paso por Universidad de Chile, Contreras registró 41 partidos jugados sumando todas las competiciones (Liga, Copa de Chile, Copa Libertadores y Sudamericana) y solamente marcó 10 goles.

Cabe destacar que de esos 41 partidos, solamente estuvo en 8 como titular, siete en la Liga local y uno en la Copa Chile. En total, suma 1.565 minutos en su paso por la U. Llega a pelear la titularidad con Castro.