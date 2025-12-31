Deportes

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Hay principio de acuerdo para que el delantero Rodrigo Contreras sea nuevo jugador de Millonarios. Llega desde la Universidad de Chile.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de diciembre de 2025, 11:38 p. m.
Rodrigo Contreras, delantero que pasó por la Universidad de Chile.
Rodrigo Contreras, delantero que pasó por la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

Millonarios sigue en su camino en el mercado de pases y no le pierde pisada a la confección de la nómina para 2026. El 2025 tuvo traspié y malos momentos y resultados discretos y necesita cambiar de forma drástica para darle un respiro a la hinchada que anhela un título más de Liga y una buena presentación internacional.

Al equipo azul solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía reclasificación y puede se que considere un logro, teniendo en cuenta que no ingresó a los cuadrangulares semifinales. En el fútbol colombiano no consiguió ni siquiera una final de los tres torneos jugados, cambió de entrenador ante la crisis de David González y la deuda sigue en aumento.

La protesta de sus hinchas continúa. Ellos exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo próximo se verá las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar en 90 minutos y clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia.

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile.
Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina. Junto al entrenador está el director deportivo Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026. Ya tienen al delantero para rotar a Leonardo Castro en la mira: Rodrigo Contreras, quien llega a Bogotá desde el club Universidad de Chile.

Deportes

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Deportes

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Deportes

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Deportes

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Deportes

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Deportes

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Deportes

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Deportes

Millonarios selló el acuerdo con su nuevo goleador: tiene nombre de ciclista y firma por un año

Deportes

Thomas Müller dejó viendo un chispero a Millonarios y Santa Fe: comunicado oficial derrumbó todo

Deportes

¿Respiran los hinchas? Los dos jugadores extranjeros que están muy cerca de firmar con Millonarios

La carrera de Rodrigo Contreras antes de llegar a Millonarios

Rodrigo Contreras es un delantero argentino que vistió la camiseta de la Universidad de Chile en el 2025. Este atacante llega a ocupar el lugar que deja Santiago Giordana y se acomodará en el grupo con Leonardo Castro y Luis Marimón. Millonarios será su 13° club en su carrera deportiva.

Contreras debutó en 2013 en San Lorenzo de Argentina y pasó a Gimnasia antes de dar el salto a Europa, más exactamente a Braga de Portugal. Además, en Argentina visitó las camisetas de Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense.

Estuvo por el Necaxa de México y sus derechos deportivos pertenecen a Antofagasta de Chile, país donde también vistió los colores del Everton de Viña del Mar y actualmente, Universidad de Chile.

Números de Rodrigo Contreras en la Universidad de Chile

Le dicen ‘Tucu’ y tiene 30 años de edad. En su paso por Universidad de Chile, Contreras registró 41 partidos jugados sumando todas las competiciones (Liga, Copa de Chile, Copa Libertadores y Sudamericana) y solamente marcó 10 goles.

Cabe destacar que de esos 41 partidos, solamente estuvo en 8 como titular, siete en la Liga local y uno en la Copa Chile. En total, suma 1.565 minutos en su paso por la U. Llega a pelear la titularidad con Castro.

VER MÁS

Millonarios

Más de Deportes

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos.

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Santa Fe tiene un refuerzo oficial, desde Atlético Nacional, para la Copa Libertadores 2026.

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile.

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Jhon Arias, volante del Wolverhampton.

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Argelia contra Guinea Ecuatorial.

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Cristiano Ronaldo con Al Nassr.

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje por el cierre de Antena 2. Por supuesto, incluyó líneas a su padre, Carlos Antonio; voz icónica.

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Noticias Destacadas