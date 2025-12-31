Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Millonarios sigue en su camino en el mercado de pases y no le pierde pisada a la confección de la nómina para 2026. El 2025 tuvo traspié y malos momentos y resultados discretos y necesita cambiar de forma drástica para darle un respiro a la hinchada que anhela un título más de Liga y una buena presentación internacional.
Al equipo azul solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía reclasificación y puede se que considere un logro, teniendo en cuenta que no ingresó a los cuadrangulares semifinales. En el fútbol colombiano no consiguió ni siquiera una final de los tres torneos jugados, cambió de entrenador ante la crisis de David González y la deuda sigue en aumento.
La protesta de sus hinchas continúa. Ellos exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo próximo se verá las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar en 90 minutos y clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia.
De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina. Junto al entrenador está el director deportivo Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026. Ya tienen al delantero para rotar a Leonardo Castro en la mira: Rodrigo Contreras, quien llega a Bogotá desde el club Universidad de Chile.
La carrera de Rodrigo Contreras antes de llegar a Millonarios
Rodrigo Contreras es un delantero argentino que vistió la camiseta de la Universidad de Chile en el 2025. Este atacante llega a ocupar el lugar que deja Santiago Giordana y se acomodará en el grupo con Leonardo Castro y Luis Marimón. Millonarios será su 13° club en su carrera deportiva.
Contreras debutó en 2013 en San Lorenzo de Argentina y pasó a Gimnasia antes de dar el salto a Europa, más exactamente a Braga de Portugal. Además, en Argentina visitó las camisetas de Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense.
Estuvo por el Necaxa de México y sus derechos deportivos pertenecen a Antofagasta de Chile, país donde también vistió los colores del Everton de Viña del Mar y actualmente, Universidad de Chile.
Números de Rodrigo Contreras en la Universidad de Chile
Le dicen ‘Tucu’ y tiene 30 años de edad. En su paso por Universidad de Chile, Contreras registró 41 partidos jugados sumando todas las competiciones (Liga, Copa de Chile, Copa Libertadores y Sudamericana) y solamente marcó 10 goles.
Cabe destacar que de esos 41 partidos, solamente estuvo en 8 como titular, siete en la Liga local y uno en la Copa Chile. En total, suma 1.565 minutos en su paso por la U. Llega a pelear la titularidad con Castro.