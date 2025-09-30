Suscribirse

Los dos palos seguidos de Inter Miami que la MLS no dejó pasar: ni Messi pudo anotar

Messi no tuvo su mejor noche: se fue sin goles a favor, golearon a Inter Miami y el palo le negó la celebración.

Redacción Deportes
1 de octubre de 2025, 3:46 a. m.
Palo de Messi en el Inter Miami vs. Chicago Fire.
Palo de Messi en el Inter Miami vs. Chicago Fire. | Foto: Izq: MLS / Der: AP

A los 50′ del partido entre Inter Miami y Chicago Fire, este martes 30 de septiembre, se dio un suceso que ni la MLS dejó pasar. El cuadro rosa atacaba de cara al pórtico rival, Messi quedó mano a mano con el portero Chris Brady, y el argentino remató pero el balón pegó en el palo.

Cuando el esférico rebotó, le cayó a otro jugador de Inter Miami, concretamente a Tadeo Allende. Este último volvió a rematar, pero el balón volvió a pegar en el palo, esta vez en el superior.

Fue una jugada tan viral que ni la MLS la dejó pasar, pues la falla en la puntería de ambos jugadores de Inter Miami, incluyendo al astro Lionel Messi, despertó todo tipo de comentarios en redes sociales. Es poco común que el vigente campeón del mundo falle un mano a mano así.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
Messi, la gran figura de Inter Miami. | Foto: Getty Images

Chicago Fire le pasó por enmcima a Inter Miami

Inter Miami sufrió este martes una dura derrota 5-3 en casa ante el Chicago Fire que lo aleja de su objetivo de terminar como líder de la temporada regular de la MLS.

El marfileño Dje D’Avilla abrió en el minuto 11 el marcador para los visitantes en Fort Lauderdale (vecina a Miami), que ampliaron la ventaja con tantos del estadounidense Jonathan Dean (31′) y el maliense Rominigue Kouamé (43′).

Inter marcó por medio del argentino Tomás Avilés (39′) y el uruguayo Luis Suárez aportó un doblete (57 y 74′) para el empate provisional.

Con el equipo de Javier Mascherano volcado al ataque, el estadounidense Justin Reynolds puso otra vez en cabeza a Chicago en el 80′ y el prometedor Brian Gutiérrez liquidó a los locales con un espectacular misil desde fuera del área en el 83′.

Inter fue otra vez víctima de su fragilidad defensiva y de la fatiga acumulada en su sexto partido en los últimos 17 días.

Este triunfo asegura el regreso a los playoffs del Chicago Fire, que no clasificaba desde 2017, y confirmó la eliminación del New York Red Bulls, subcampeón actual de la MLS.

Dura caída de Inter Miami ante Chicago Fire.
Dura caída de Inter Miami ante Chicago Fire. | Foto: AP
Contexto: Sergio Busquets hace radical anuncio para su futuro y sacude al fútbol: esto fue lo que decidió

Los Ángeles Galaxy, vigente campeón, ya estaba fuera de las eliminatorias que arrancan el 24 de octubre.

El cuadro rosa de Miami, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 56 puntos y tres jornadas aún por disputar en la temporada regular.

La escuadra floridana tiene escasas opciones de terminar por segundo año seguido en lo más alto del Este, ya que el líder Philadelphia Union le saca siete puntos con un partido más.

Messi, máximo artillero del campeonato con 24 dianas en 25 partidos, se fue en blanco por segundo juego consecutivo en una noche en la que estrelló una pelota en el palo.

*Con información de AFP.

