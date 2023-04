Los hijos de Lionel Messi entregan ‘prueba reina’ de su regreso al FC Barcelona

La vuelta de Lionel Messi a España empieza a ‘calentarse’ más con el paso de los días. Lo que empezó como una ilusión de los hinchas ante la cercanía del fin de su contrato con el París Saint-Germain, ya se ha convertido en todo un proyecto con el que los culés buscarían sanear sus finanzas a través de todo lo que significaría para su imagen tener al campeón del mundo.

Hasta ahora han salido a la luz algunas ‘pistas’ como las reuniones entre el presidente Joan Laporta y Jorge Messi, padre y representante del astro argentino, además de las declaraciones de Robert Lewandowski, Xavi Hernández y hasta el vicepresidente Rafa Yuste, que le abrió las puertas para su feliz retorno a la que fue su casa desde que era un niño.

La mayor dificultad para que este negocio se haga realidad no es que Messi quiera, pues ya ha dicho públicamente que le gustaría volver sea como jugador o como algo más después del retiro, sino la fórmula que debe encontrar el Barcelona para que el sueldo encaje a la perfección y sea aceptado por La Liga.

No obstante, en la dirigencia creen que eso no será un problema y le podrán abrir campo financieramente para que no haya problemas con el fair play. Para ello necesitan vender jugadores, acordar la reducción de los que tienen el sueldo más alto y ver qué soluciones encuentran a la falta de fluidez económica que dejó la anterior dirigencia.

Lionel Messi estaría próximo a salir del PSG y su futuro estaría de nuevo en Barcelona. - Foto: Getty Images

Lo bueno es que hay sensaciones positivas entre las partes y, según la prensa catalana, el jugador ya está convencido que volver a Barcelona es la prioridad suya y la de su familia, que quedó bastante golpeada cuando tuvieron que partir en 2021 dejando la casa que todavía conservan en Castelldefels, municipio cercano a la capital.

De acuerdo al periodista Adrián Sánchez, la familia Messi ya ha reservado la matrícula de sus hijos para el colegio en el que estudiaban antes de partir hacia París.

Además, según cuenta el comunicador a través de un video de YouTube, los hijos de Leo no han pasado la documentación para renovar el cupo del próximo año en el centro educativo en el que estudian en territorio francés, razón que permite pensar que está casi definido que no se quedarán en el PSG.

Lionel Messi de Argentina celebra con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos después de ganar la Copa del Mundo - Foto: REUTERS

“Más probable” su salida del PSG

La marcha de Lionel Messi del París Saint-Germain al final de su contrato en junio es ahora “mucho más probable, pero no segura”, admitió hace unos días a la AFP una fuente próxima al club, dando a entender un cambio en la política de la entidad parisina.

“La dinámica ha cambiado completamente en el PSG, que empuja menos para renovarle y la actitud de los aficionados ha cambiado completamente la situación”, añadió esta fuente.

En los últimos partidos de Ligue 1 del equipo parisino en el Parque de los Príncipes, justo después de la dolorosa eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, una parte de la afición del PSG ha pitado cada vez que por megafonía se anunciaba el nombre de Messi en la alineación.

La actitud de los aficionados parisinos, que consideran a Messi uno de los grandes responsables del nuevo fiasco europeo, contrasta con su triunfal regreso de la Copa del Mundo de Catar, donde levantó el trofeo que llevaba buscando toda su carrera (ganando en los penales a la Francia de Mbappé, la otra gran estrella del PSG). Todo parecía orientado hacia una prolongación del contrato de Messi en la entidad gala.

Messi fue titular con el PSG, de regreso en París - Foto: AFP

Lo cierto es también que desde que aterrizó en París en 2021 y salvo algunos momentos puntuales, el Messi que maravilló durante años en Barcelona no se ha visto en el PSG.

Y, sobre todo, Messi llegó al PSG con el objetivo de llevar al ambicioso club parisino al tan deseado título de la Liga de Campeones, pero las dos temporadas se saldaron con dolorosas eliminaciones en octavos de final.

El panorama ha cambiado y el PSG está dispuesto a modificar su política deportiva, alrededor de una sola gran estrella, Kylian Mbappé, un proyecto menos ostentoso y más cuidadoso con la cantera de la región parisina, segundo “productor” mundial de futbolistas profesionales después de São Paulo (Brasil).

Con información de la AFP.