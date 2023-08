Los médicos de Junior no se fueron en blanco: rajaron a un refuerzo

Junior está en búsqueda de encontrar el camino para la victoria, después de que en cuatro juegos tiene tres caídas y un empate. El equipo barranquillero es 18 con solo un punto en la Liga Betplay, mientras que perdió la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 4-3 ante Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander.

José Enamorado estuvo en Santa Fe el semestre pasado. | Foto: AFP

“Don Fuad Char me dijo ¿qué jugadores quieres? No se puede traer mucha gente, no sé si los arregló. Déiber Caicedo y José Enamorado están”, reveló en rueda de prensa el ‘Bolillo’ Gómez.

Caicedo, de 23 años, se habría desvinculado del Vancouver Whitecaps en la MLS, luego de haber aterrizado en 2021, tras destacar en el Deportivo Cali.

Veintiún partidos y una asistencia fue lo que realizó con el equipo canadiense, siendo titular en una ocasión. Además, en 2022 sufrió una grave lesión de rodilla, que lo dejó 241 días por fuera.

Por su parte, José Enamorado tuvo un buen primer semestre este año, al disputar 26 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias.

Un futbolista no pasó los exámenes médicos

Pero no solo eran estos jugadores los que esperaba el entrenador de Junior, en la carpeta también estaba el delantero Damir Ceter, de 25 años, quien tuvo un paso irregular por el fútbol italiano.

Damir Ceter llegó a Junior con un historial más amplio de lesiones que de goles. | Foto: Getty Images

Además de no pasar los exámenes, los números totales de Ceter en su carrera no son tan destacados. Hasta ahora son 141 partidos, 27 goles y 11 asistencias. El elenco donde mejor le fue a Ceter fue el Olbia Calcio, donde hizo 13 goles en 35 partidos, en la Serie C de Italia.

En los demás clubes no llegó al doble dígito, quedando en cinco con Pescara, dos con Chievo y Santa Fe, uno con Cagliari y Quindío, y con el Bari no pudo inflar la red.

En 2023 ha disputado ocho compromisos, sin marcar gol y entregando una sola asistencia. Para encontrar el último gol del oriundo de Buenaventura hay que remitirse al 15 de diciembre de 2021, cuando con Cagliari anotó en el 3-1 frente a Cittadella, por la Copa Italia.

El ‘Bolillo’ puso en duda su continuidad

Uno de los aspectos que defendió el ‘Bolillo’ Gómez es que necesitan tiempo para seguir construyendo, asegurando que uno de sus colaboradores, Luis Grau, le indicó que necesitaban llegar a la quinta fecha para que el equipo haga lo que esperan.

Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, técnico de Junior. | Foto: Colprensa