Los primeros técnicos ‘descabezados’ tras la última fecha de Liga BetPlay

Este sábado se llevó a cabo el emocionante cierre del todos contra todos en el fútbol colombiano. Hasta los últimos minutos se tuvieron que definir los ocho mejores del país que disputarán los cuadrangulares finales que definirán el primer campeón del año 2022.

Millonarios, Tolima, Atlético Nacional, Medellín, Junior, Envigado, La Equidad y Atlético Bucaramanga fueron los equipos que se instalaron en las finales.

El cuadro azul cerró su mercado de fichajes con 5 refuerzos. - Foto: Prensa Dimayor

Ahora bien, si por un lado todo fue felicidad, por otro lado, la pesadilla llegó a los equipos eliminados, que incluso tuvieron que dimitir de sus técnicos para pensar en el próximo semestre.

Tras la última jornada, se dieron las dos primeras salidas de los banquillos. Se trata de César Torres, técnico de Jaguares, y Alexis Márquez, estratega del Deportivo Pereira.

A pesar de vencer de manera contundente al Junior, los felinos confirmaron la salida de Torres que dejó al equipo de Montería con 27 puntos en la casilla 11. “Jaguares informa a los hinchas, periodistas y a la opinión pública, que de común acuerdo en charla sostenida entre el presidente Nelson Soto y el profesor César Torres, este dirigirá el equipo hasta terminar la presente temporada”, confirmó el club.

En cuanto a Márquez, su dimisión llegó por sorpresa, tanto para hinchas, como para la prensa local. En rueda de prensa, después de la derrota 3-0 ante Bucaramanga, el DT confirmó que su ciclo con los matecañas “llegó a su fin”.

“Uno todo lo que haga, sea jugar o dirigir, tiene que disfrutar. Yo la verdad no estoy disfrutando, me duele la situación, me duelen los muchachos porque quieren y no salen las cosas. Para mí esta parte final del torneo no ha sido fácil, bastante fuerte. He encontrado bastante hostilidad en mucha parte de la afición. Se escuchan cosas contra los muchachos, contra mi persona y mi cuerpo técnico”, manifestó.

“La decisión que tomo ya la hablé con el presidente. Hasta acá llega mi ciclo en el Deportivo Pereira. Con una lástima en el corazón porque esta institución para mí es mi vida y terminar así no es la mejor manera. Prefiero tomar un aire. Los muchachos me pidieron recapacitar, pero si uno no disfruta es muy complicado”, agregó.

Los que tambalean

Estas no serán las únicas salidas que deja la última jornada. Si bien, los dos anteriores confirmaron rápidamente su adiós, otros evalúan su continuidad en sus respectivos clubes.

El primero de ellos y el más sorpresivo es el venezolano, Rafael Dudamel quien después de una nefasta campaña con el Cali el cual terminó en los últimos puestos, sumado a la eliminación dolorosa en Copa BetPlay ante Fortaleza, estaría muy cerca de decir adiós de las tolas azucareras, 6 meses después de salir campeón.

Rafael Dudamel y el Deportivo Cali enfocan todos sus frentes en la fase de grupos de la Copa Libertadores - Foto: Dimayor

Así quedó la tabla de posiciones