Lucas González lanza picante mensaje sobre Junior: calentó la final de la Liga BetPlay

Deportes Tolima busca la cuarta estrella de su historia enfrentando al Junior de Barranquilla en la final de la Liga Betplay 2025-II.

El primer partido será este viernes a las 8:00 de la noche en el Estadio Metropolitano, donde la tarea es sacar un resultado positivo y dejar todo servido para completar el trabajo en condición de local.

A Lucas González, técnico del cuadro pijao, le preguntaron sobre el favoritismo para la final y le metió presión al Junior de Barranquilla por las inversiones millonarias que suelen hacer en materia de fichajes.

“Y ahora eso es justo lo que ha pasado, pero no por eso somos favoritos nosotros. Vuelvo y repito: en el fútbol, y en cualquier industria, tendría que ganar el que más dinero invierte y seguramente, si la final es con Junior, ellos invierten más dinero que nosotros”, declaró.

Lucas insistió: “Sin duda ellos tendrán que ser los favoritos, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo con sacrificio, humildad y compromiso“.

Lucas González dando instrucciones a sus dirigidos en el Deportes Tolima. | Foto: Colprensa

Esta es la primera final González como entrenador, después de pasar sin éxito en Águilas Doradas, Central Córdoba (ARG) y América de Cali.

El estratega bogotano quiso quitarse la presión y la dejó en manos de Junior. “El favoritismo genera presión adicional”, explicó.

“Nosotros preferimos asumir este momento desde la humildad y el esfuerzo diario. Sería injusto decir que somos favoritos cuando en la final probablemente enfrentemos a un equipo con una inversión mucho mayor. Por cifras y plantilla, Junior tiene más recursos que nosotros. Eso no nos quita el sueño, todo lo contrario: nos motiva a seguir luchando”, apuntó.

La propuesta de Lucas González

Tolima no piensa defenderse en Barranquilla, sino atacar y buscar la ventaja en la serie. “Hay que plantear bien los partidos y que los chicos salgan allá, intenten quitar la pelota e imponer nuestras condiciones desde donde nosotros podemos. Si lo hacemos bien, tendremos posibilidades de ser campeones. Nuestra fortaleza es el juego colectivo, presionar alto y controlar los ritmos”, explicó.

El acompañamiento de la hinchada en Ibagué será fundamental para levantar la cuarta estrella, aún cuando los pijaos nunca han salido campeones en condición de local.

Entrenamiento de cara a los primeros 90 minutos de la gran final de la @LigaBetPlayD



¡VAMOS TRIBU! 🔥🏹 pic.twitter.com/qLzbFrKndr — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 10, 2025

“Estamos muy cerca, tenemos la posibilidad de cerrar en casa, vamos a enfrentar al otro mejor equipo de Colombia, por eso es una final, entonces va a ser difícil y va a haber momentos que los vamos a sufrir en los dos partidos”, señaló.