Inteligencia artificial dice quién ganará la final (ida) de Junior vs. Tolima: lanzó marcador

Entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima saldrá el segundo campeón del año en la Liga Betplay 2025-II. El partido de ida será este viernes en el Estadio Metropolitano y la vuelta el próximo martes en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

A pesar de la derrota contra Medellín en el cierre de los cuadrangulares, Junior avanzó a la final en el que muchos bautizaron como el ‘grupo de la muerte’.

Deportes Tolima, por su parte, hizo una campaña casi perfecta en el otro cuadrangular y clasificó antes de la última jornada con 14 puntos en total.

Por lo hecho durante el semestre, el conjunto pijao tiene cierto tinte de favoritismo y deberá refrendarlo en la cancha si quiere conseguir la cuarta estrella de su historia.

Pronóstico de la inteligencia artificial

ChatGPT: Junior 2-1 Tolima

El partido de ida se disputará en Barranquilla y, por ende, los pronósticos de ChatGPT apuntan a una victoria del Junior ante su gente.

“La predicción sugiere un triunfo ajustado del local, con un gol temprano de Tolima o una apertura moderada, pero un segundo tiempo en el que Junior imponga su mando en casa”, indicó la IA.

A pesar de la derrota, Tolima dejará buenas sensaciones en su visita a Barranquilla. “Un gol en cada arco parece lo más probable: un resultado parejo, aunque con chances de ventaja mínima para Junior, dado que juega en su estadio”, insiste ChatGPT.

Teófilo Gutiérrez saludando a la hinchada del Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa

Gemini: Junior 1-0 Tolima

La inteligencia artificial de Google también ve al Junior capaz de llevarse la ventaja en el partido de ida, aunque solo por la mínima diferencia.

“Las herramientas de análisis predictivo, que consideran variables como el rendimiento en casa, la solidez defensiva, la efectividad goleadora y la trayectoria en finales, coinciden en un punto clave: esta es una final de pronóstico reservado y de detalles”, estableció Gemini.

Sobre su pronóstico, la IA explica: “Teniendo en cuenta la necesidad de Junior de obtener una ventaja y la capacidad del Tolima para defenderse y ser letal en el contragolpe como visitante, el consenso de la IA para el partido en el Metropolitano se inclina por un marcador ajustado”.

El segundo marcador más probable para Gemini es empate 1-1.

Grok: Junior 2-1 Tolima

Grok, la IA de Elon Musk, coincide con ChatGPT y plantea un marcador de 2-1 en la final de ida a disputarse en el Estadio Metropolitano.

“El factor estadio inclina la balanza a favor del local en duelos parejos”, apunta la IA.

El partido comenzará con victoria de Junior por dos goles de ventaja, antes del descuento del Tolima para dejar todo abierto hacia la final de vuelta.