Luis Díaz es protagonista de un documental francés que presenta su historia

Luis Díaz sigue moviendo fibras en Europa tras el brillante momento que atraviesa con el Liverpool de Inglaterra. El colombiano, quien fue la gran figura del encuentro ante el Villarreal por Champions League, se ha llevado toda clase de elogios por parte de compañeros, prensa e hinchas del fútbol.

Su gran éxito ha traspasado fronteras y no solo en suelo británico se menciona su nombre, sino también en otros países. El impacto de Lucho se ha llegado a sentir en Francia, nación donde el Canal+ presentó un documental en el que reviven su historia, visitan su pueblo natal, Barrancas (La Guajira) y cuentan cada peldaño que escaló para llegar a la élite del fútbol.

Su padre, Manuel Díaz, contó en el reportaje que desde muy pequeño, el hoy jugador del Liverpool tenía claro lo que quería ser. “A los 4 años lo traía a la cancha porque me decía papi yo quiero ir, quiero ser futbolista; no hablaba claro, pero se le entendía”, reveló.

“Aquí se pasaba el resto del día, hasta las 10 de la noche. Peleaba con él porque ya era tarde, lo llamaba y se escondía para no salir”, agregó.

El colombiano llegó a su quinto tanto en esta temporada con el Liverpool. - Foto: Getty Images

El equipo periodístico de dicho medio decidió recorrer cada lugar por el que tuvo paso Luis Díaz en su juventud. Visitaron las canchas donde se hizo grande, además de hablar con personajes cercanos a su carrera futbolística. Gabriel Fuentes, futbolista de Junior, fue uno de los que dio más detalles de su carrera y se mostró sorprendido por lo hecho hasta el momento por su amigo.

Aunque el documental se resume en cuatro minutos, ha generado un gran impacto por lo que ha logrado el colombiano de apenas 25 años de edad. Díaz está ad portas de lograr un título más con el cuadro inglés tras clasificarse a la final de la Champions League este miércoles y en la que se medirá con el Real Madrid.

Aquí puede ver el documental: http://la-vista.net/project/luis-diaz-canal/

Quiere ir por todo

Una reacción más en la que Díaz fue protagonista fue la compartida por la redes sociales oficiales del Liverpool, donde el cafetero se atrevió a usar el inglés para enviar un mensaje a la hinchada y decir: “Thank you, see you in París”.

A su vez, Jürgen Klopp, estratega alemán para el colombiano en los reds, expresó nuevas palabras de elogio para un Díaz que en 45 minutos en cancha alcanzó a ser uno de los más destacados de su equipos, al puntuar 8.0: “Tuvo un impacto espectacular en el partido (…) ¡Qué gol! Y tuvo algunas situaciones más… Él mostró un rendimiento top hoy”.

Compañeros del colombiano en el cuadro inglés, como el defensa del Liverpool, Andrew Robertson, se mostraron felices tras clasificarse este martes para la final de la Champions al ganar 3-2 al Villarreal, elogiando a su compañero Luis Díaz, “que marcó una gran diferencia”.

“Ha sido una eliminatoria muy dura, pero nunca es fácil. Estar en una final (de Champions) nunca es fácil y llegar a una tercera en cinco años es increíble para este equipo”, dijo Robertson tras el encuentro en rueda de prensa.

“Creo que pusieron todo en la primera parte. Podríamos haberlo hecho mucho mejor, pero hay que reconocer que jugaron muy bien en el primer tiempo”, afirmó el defensa del Liverpool.

“Es un jugador especial, intentamos ayudarlo en todo lo que podemos porque es difícil llegar en enero”, dijo Robertson. “El talento que tiene, sus ganas de victoria, es un jugador que nos va muy bien”, afirmó. “Es muy bueno y solo puede mejorar con una auténtica pretemporada”, concluyó.