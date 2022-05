Lo quiere como a un hijo: video del abrazo de Klopp a Luis Díaz por su partidazo en Champions

El entrenador alemán no ocultó su felicidad por la gran actuación que tuvo el colombiano frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

Liverpool venció este martes 3-2 en condición de visitante al Villarreal por el encuentro de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League y se convirtió en el primer finalista del torneo europeo.

Después de un pésimo primer tiempo, los ingleses dieron una lección de eficacia y se llevaron la victoria gracias a los goles de Fabinho, Sadio Mané y Luis Díaz, quien marcó su segundo tanto con la camiseta de los reds en la competición.

“La hemos merecido, pero esta victoria es fruto de un gran rendimiento por nuestra parte. Esta final tengo la impresión de que es como si fuera la primera. Siempre es especial”, manifestó Jürgen Klopp en rueda de prensa.

Ante la buena actuación que tuvo en el Estadio de la Cerámica, el entrenador alemán no ocultó su alegría por el paso a la final en París y esperó al atacante de la Selección Colombia para felicitarlo, antes de ingresar al vestuario, demostrándole el cariño que le tiene.

En un video, que se hizo viral rápidamente en las distintas redes sociales, se puede apreciar cómo el estratega bávaro se queda en el banquillo visitante y aguarda a que llegue el guajiro para darle un fraternal abrazo.

“Luis Díaz tuvo un gran impacto. Sin embargo, lo que no me gusta de la pregunta es que Diogo Jota sea considerado el problema. No era para nada nuestro problema, solo teníamos que mezclarlo”, concluyó Klopp.

Finalizado el encuentro, el atacante de la Selección Colombia recibió, por parte de la UEFA, el premio al jugador más destacado del compromiso y fue el centro de atención de todos los medios internacionales, así como de algunas leyendas del Liverpool.

“En la final, Luis Díaz será titular. Entró y animó a todo el vestuario. Hablé con Klopp sobre él y dice que disfruta del mucho fútbol todos los días”, precisó el exdelantero Peter Crouch.

Luego, Michael Owen agregó: “Nunca había visto a un tipo entrar y empezar a correr como él. Aprender la forma en la que el Liverpool juega de inmediato como lo ha hecho es increíble. Ahora no hay duda al respecto, será titular”.

Mister Chip también destacó el partido que hizo Díaz en suelo español y señaló que se convirtió en el segundo futbolista cafetero en anotar en un partido de semifinales en la historia de la Champions League.

“Luis Díaz es el segundo jugador colombiano que marca en una semifinal de la Champions League, tras James rodríguez (con el Bayern Múnich en 2018)”, indicó el estadígrafo.

El guajiro, que no fue incluido en el once titular por el técnico alemán, le cambió la cara al conjunto británico en la parte complementaria y solo le bastaron 45 minutos para ser la gran figura del partido.

El rival de los reds se definirá este miércoles en el encuentro de vuelta entre Real Madrid y Manchester City. El compromiso está programado para comenzar a las 2:00 de la tarde (hora colombiana).