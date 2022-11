Luis Díaz hace sorpresiva confesión que le cambiaría su futuro en Liverpool

Por estos días, Luis Díaz y la Selección Colombia no están en el plano principal. Infortunadamente, la Copa del Mundo que se realiza actualmente en Qatar no permitió que fuera el primero en la historia del extremo guajiro, sin embargo, su relevancia actual para el balompié nacional hace que este jugador siempre sea requerido para entrevistas y llame por completo la atención la prensa.

La más reciente edición de la Revista Soho, logró a través de la periodista Mónica Jaramillo dialogar con el atacante de Liverpool. Varias de las respuestas del jugador fueron destacadas, entre ellas dos que tuvieron que ver con una remota posibilidad de ir al Barcelona de España, cuadro que en días pasados, a través del presidente del cuadro culé, Joan Laporta, aceptó que estuvo seducido para fichar al colombiano.

“En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir. Liverpool se nos adelantó, pero Luis Díaz es un gran jugador y en ese sentido pertenece a Liverpool y no puedo hablar más de esto”, confirmó el directivo en rueda de prensa ofrecida en Bogotá.

Sin esconder su deseo en el momento, agregó: “Pero reconozco que en el pasado, cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando”.

Estas respuestas de Laporta generaron sorpresas y más cuando Díaz en la mencionada entrevista aceptó su gusto por la escuadra ‘blaugrana’: “Me gustaría jugar en un club español que siempre le ha llamado la atención a mi familia, pero es más una ilusión infantil”. Tras esto, aterrizó su realidad avisando que su compromiso es total con el cuadro ‘red’ que actualmente representa: “Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con Liverpool, que es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me han brindado”.

Pero sin ocultar sus anhelos para un futuro, aceptó ser seguidor del cuadro español y se refirió a la posibilidad de ir fichando: “Soy hincha del Barcelona y cuando puedo, me veo todos sus encuentros. Sería muy lindo terminar allá algún día, pero para eso hay que trabajar bastante”.

Tras cerrar este capítulo de su afinidad con los ‘culés’, confesó una admiración más que particular por Lionel Messi al que conoció y con el que “Casi me muero, casi le digo “te amo” y todo, je, je. De verdad, él siempre ha sido mi referente. Mi gran ídolo fue Ronaldinho, pero como ya se retiró, nunca pude enfrentarlo. El día que lo conozca sí que me voy a morir de verdad. Y bueno, Lio es el mejor del mundo”, dijo.

“Se la pedí a través de otro jugador, me la firmó y todo, me puso “con afecto para Luis”. Mi vida ya está arreglada con esa camiseta. También tengo las de Cristiano y Neymar. Con esas tres, ¿qué más puedo pedir? Y la mía. Tengo varias camisetas por ahí para enmarcar”, complementó en la conversación.

Luis Díaz fue una de las gratas revelaciones de la Copa América 2021. - Foto: Getty Images

Precisamente el astro argentino, considerado uno de los mejores de la historia, reveló lo peligroso que fue Díaz para su selección en aquella semifinal de Copa América. Esto lo hizo saber en la serie de Netflix ‘Sean eternos: campeones de América’, donde se le rindió homenaje al equipo campeón.

“Nos costó un poco más porque ellos (Colombia) ya presionaron arriba, no nos dejaban salir y nos costaba tener la pelota (…) Tenían un jugador extraordinario, rapidísimo (Luis Díaz) por afuera, que nos generaba mucho peligro”, dijo el ‘10′ haciendo referencia a lo sufrida que estuvo la semifinal ante la Tricolor.