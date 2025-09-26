Suscribirse

Luis Díaz hizo tremenda jugada con Bayern Múnich y quedó en video: túnel y taco incluido

El futbolista colombiano sigue siendo habitual titular en Bayern Múnich.

Redacción Deportes
27 de septiembre de 2025, 1:16 a. m.
Lucho con Bayern Múnich.
Por la quinta jornada de la Bundesliga, Bayern Múnich, en su casa, venció 4 goles a 0 a Werder Bremen. Luis Díaz marcó uno de los goles, pero se lo terminaron dando a Jonathan Tah.

Lucho fue muy participativo tanto en ataque como en defensa. Tuvo un gran partido y se sigue ganando la confianza del técnico Vincent Jean Mpoy Kompany.

Contexto: Luis Díaz festejó con Bayern Múnich en goleada por Bundelisga: Kane logró vistosa marca

En un tramo del juego, el cafetero, acostumbrado a su gambeta, hizo una tremenda jugada. Un rival intentó irle a quitar la pelota y Luis le hizo un túnel. Luego, de taco, le entregó el balón a un compañero.

En espacios reducidos se ha podido ver que el guajiro es muy bueno. En esos momentos complejos saca su talento y pone a perder a muchos de sus rivales. El video de la acción ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.

La gran figura del duelo fue Harry Kane, que hizo dos goles. En la tabla de goleadores, el inglés se escapa ya con 10 tantos, con seis de ventaja sobre el grupo de jugadores igualados en la segunda posición.

La cuenta de Kane en el partido del viernes podía haber sido mayor, pero el arquero Karl Hein le frenó en varias ocasiones. En lo que no falla Kane es en acertar desde el punto de penal: desde que llegó al Bayern ha convertido las 18 penas máximas que ha lanzado para el gigante alemán en la Bundesliga.

Kompany decidió sustituir a Kane a falta de diez minutos para el final, dando entrada al senegalés Nicolas Jackson, lo que valió una gran ovación a la estrella del partido, que fue reservado en esa recta final pensando en el desplazamiento inminente a Pafos en la Champions.

Después de ese compromiso europeo, el Bayern afrontará en la sexta jornada un duelo importante ante otro candidato a los puestos altos, el Eintracht Fráncfort. Después del partido, Kane habló con los medios sobre su proceso de renovación, teniendo en cuenta que su contrato termina al final de la temporada 2026-2027.

Sé que hay muchos rumores. Me los tomo como un halago, pero lo único que puedo decir es que estoy bien aquí y que mi familia está feliz”, insistió Kane. “Esas negociaciones podrían producirse. Todavía no se han producido y si lo hacen tendremos simplemente una conversación abierta y sincera sobre mi situación y sobre el futuro de este club”, explicó el goleador de la selección inglesa.

*Con información de AFP.

