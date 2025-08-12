Luis Díaz no pudo: esto sucedió en nuevo partido amistoso del Bayern Múnich

Este martes, 12 de agosto, Bayern Múnich de Alemania jugó otro partido amistoso de pretemporada. En esta oportunidad, se enfrentó con Grasshoppers Zúrich, de Suiza. En el Letzigrund Arena se llevó a cabo el duelo.

“Cuatro días antes de que el Bayern de Múnich se enfrente al Stuttgart por su primer título de la temporada, el equipo muniqués jugará un último partido amistoso. El campeón histórico viajará a Suiza, donde se enfrentará al Grasshoppers, al igual que el año pasado. En aquel entonces, el FCB ganó 4-0”, mencionó Bild antes del juego.

“El partido de prueba en Suiza será el tercer y último amistoso del equipo muniqués. Tras la victoria por 2-1 contra el Olympique de Lyon, el Bayern ganó la Copa Telekom contra el Tottenham el jueves pasado. El equipo impresionó con una victoria por 4-0″, añadió.

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz, que llegó al Bayern en el más reciente mercado de fichajes, arrancó desde el banco de suplentes, así como otras figuras de la institución.

Lo más leído 1 . Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

En la etapa complementaria, el director técnico de origen belga Vincent Jean Mpoy Kompany hizo ingresar al exfutbolista del Liverpool de Inglaterra y Porto de Portugal.

Desde que entró al terreno de juego, Luis Díaz se ubicó por la banda izquierda, su posición habitual. En algunas oportunidades, arrancando desde su zona, se metía al medio para intentar hacer daño.

El guajiro, cabe mencionar, aunque fue propositivo, no tuvo el mejor partido, pero el mismo tampoco fue malo. Díaz, desde que tocó la cancha, contó con una marca personal que lo perseguía a todos lados.

En los regates, para dejar a su marca en el camino, no tuvo mucha suerte el colombiano. De hecho, su adversario le ganó varios duelos. Era una batalla bastante marcada en la cancha.

Fast das erste #FCBayern-Tor für Luis Diaz: Harry legt von der linken Seite quer, aber unser Neuzugang rutscht knapp am Ball vorbei.



🔴 #GCZFCB | 1-2 | 77’ — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2025

En un contra taque, en el que el exjugador del Junior de Barranquilla se enfrentó a dos adversarios, este pudo ganar la corrida y la tenencia de pelota, y pudo rematar a la portería, pero el guardameta logró parar el balón.

Luis Fernando quedó mano a mano con el portero adversario en otra oportunidad, pero no pudo convertir. Tenía todo servido para abrir su etapa goleadora con Bayern Múnich, pero lanzó la esférica por fuera.

Unglaubliches Solo von Luis Diaz der leider am Keeper scheitert. 😮‍💨



🔴 #GCZFCB | 1-2 | 82’ — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2025