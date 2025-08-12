Suscribirse

Luis Díaz no pudo: esto sucedió en nuevo partido amistoso del Bayern Múnich

La escuadra alemana ultima detalles para lo que será el inicio de una nueva temporada.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 7:11 p. m.
Díaz en acción con Bayern.
Luis Díaz en acción con Bayern | Foto: Getty Images

Este martes, 12 de agosto, Bayern Múnich de Alemania jugó otro partido amistoso de pretemporada. En esta oportunidad, se enfrentó con Grasshoppers Zúrich, de Suiza. En el Letzigrund Arena se llevó a cabo el duelo.

Cuatro días antes de que el Bayern de Múnich se enfrente al Stuttgart por su primer título de la temporada, el equipo muniqués jugará un último partido amistoso. El campeón histórico viajará a Suiza, donde se enfrentará al Grasshoppers, al igual que el año pasado. En aquel entonces, el FCB ganó 4-0”, mencionó Bild antes del juego.

Contexto: Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

“El partido de prueba en Suiza será el tercer y último amistoso del equipo muniqués. Tras la victoria por 2-1 contra el Olympique de Lyon, el Bayern ganó la Copa Telekom contra el Tottenham el jueves pasado. El equipo impresionó con una victoria por 4-0″, añadió.

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz, que llegó al Bayern en el más reciente mercado de fichajes, arrancó desde el banco de suplentes, así como otras figuras de la institución.

En la etapa complementaria, el director técnico de origen belga Vincent Jean Mpoy Kompany hizo ingresar al exfutbolista del Liverpool de Inglaterra y Porto de Portugal.

Desde que entró al terreno de juego, Luis Díaz se ubicó por la banda izquierda, su posición habitual. En algunas oportunidades, arrancando desde su zona, se metía al medio para intentar hacer daño.

Contexto: Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

El guajiro, cabe mencionar, aunque fue propositivo, no tuvo el mejor partido, pero el mismo tampoco fue malo. Díaz, desde que tocó la cancha, contó con una marca personal que lo perseguía a todos lados.

En los regates, para dejar a su marca en el camino, no tuvo mucha suerte el colombiano. De hecho, su adversario le ganó varios duelos. Era una batalla bastante marcada en la cancha.

En un contra taque, en el que el exjugador del Junior de Barranquilla se enfrentó a dos adversarios, este pudo ganar la corrida y la tenencia de pelota, y pudo rematar a la portería, pero el guardameta logró parar el balón.

Luis Fernando quedó mano a mano con el portero adversario en otra oportunidad, pero no pudo convertir. Tenía todo servido para abrir su etapa goleadora con Bayern Múnich, pero lanzó la esférica por fuera.

La estrella de la Selección Colombia de Mayores no pudo convertir este martes, 12 de agosto, pero seguirá haciendo lo posible por romper la red y lograr mantener una buena racha. El duelo acabó 2 a 1 a favor de los bávaros.

