Luis Díaz podría ser campeón de Portugal este domingo, ¿por qué?

El Porto ganó el sábado 4-2 al Vizela (14º) y está a solo un punto de ganar la liga portuguesa, que podría certificar el domingo si el Sporting de Lisboa (2º) no gana en casa contra el Gil Vicente (6º).

Con la victoria del sábado en la jornada 32, los Dragones suman ya 85 puntos, nueve más que el Sporting, cuando solo quedan dos jornadas para la conclusión de la temporada.

Incluso si los Leones logran la victoria el domingo, reducirían la diferencia a los seis puntos, con solo seis en juego, lo que garantizaría al Porto el título sumando un único punto en las dos últimas jornadas. De lograrlo, sería el 30º campeonato para los Dragones, y el tercero en el último lustro (2018 y 2020).

Mateus Uribe ingresó en la segunda parte del partido ante Vizela y es uno de los jugadores con más minutos disputados en la campaña de Sergio Conceicao, sin embargo, no sería el único colombiano en coronarse como campeón, pues Luis Díaz también hizo parte importante esta temporada con los 14 goles que marcó antes de aterrizar en Inglaterra a cambio de los 45 millones de euros que recibió el Porto desde Liverpool.

Lucho guarda un gran cariño por los Dragones y así lo manifestó al momento de irse. “El ruido, la emoción, el cariño y el apoyo incondicional, son sensaciones únicas que siempre recordaré”, escribió el guajiro en Instagram luego de despedirse de la que fue “su casa” durante año y medio. “A la ciudad de Porto por haberme recibido y por haber recibido mi regalo más grande, mi hija Roma, es y será la casa de mi familia”, agregó.

Antes de despedirse de Portugal, Díaz lideraba junto a su excompañero Mehdi Taremi la tabla de goleadores en el torneo local con 14 tantos. En este momento el líder de ese escalafón es Darwin Nuñez, delantero uruguayo del Benfica, no obstante, el colombiano continúa en el ‘Top 5′ empatado con Evanilson, también jugador del Porto.

Núñez está primero con 26 goles, Taremi es segundo con 20, Ricardo Horta (SC Braga) les sigue con 17, Fran Navarro (Gil Vicente) es cuarto con 15 y luego se encuentra el colombiano que tan solo disputó 18 partidos de los 34 que conforman la temporada en el fútbol portugués.

La ilusión se encuentra por todo lo alto en la afición del Porto, aunque el técnico reitera que no lo habrán logrado hasta que saber que el segundo no podrá alcanzarlos. “Matemáticamente no se consigue nada. A partir de este momento, miraremos el partido que jugó el Benfica en Madeira y analizaremos el juego en Lisboa. Mantengamos los pies en el suelo y mucha concentración”, dijo en rueda de prensa.

En caso de que Sporting consiga la victoria ante Gil Vicente, los Dragones podrían ganar el título en casa del Benfica, su máximo rival en la historia, opción que obviamente prefieren sus aficionados.

Chancel Mbemba, autor de uno de los goles este sábado, también coincidió en que la mente debe estar puesta en el próximo partido. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano y seguiremos trabajando. Se acabó este partido, ahora vamos a prepararnos para el encuentro con el Benfica”, dijo sin entrar en detalles sobre la posible celebración del título.

Resultados de los partidos de la jornada 32 de la Primeira Liga:

Viernes:

FC Famalicão 3-1 Estoril

Sábado:

Arouca 1-0 Portimonense

Marítimo 0-1 Benfica

Porto 4-2 FC Vizela

Belenenses 0-1 Sporting de Braga

Domingo:

(9:30 AM) Vitoria de Guimarães - Santa Clara

(12:00 M) Moreirense - Boavista

(2:30 PM) Sporting de Lisboa - Gil Vicente

Lunes:

(2:15 PM) Paços de Ferreira - Tondela

Con información de la AFP.