Técnico del Porto no aguanta la ausencia de Luis Díaz

Si bien la temporada para el Porto ha sido de ensueño, siendo líder en la liga portuguesa y estando a un paso de avanzar a los octavos de final de la Europa League, su técnico no ha podido superarar la ausencia de uno de los grandes artífices en el frente de ataque, el colombiano Luis Díaz.

Así por lo menos lo ha hecho sentir el actual entrenador de los Dragones, Sergio Conceicao, quien no ocultó la falta que le hace el guajiro, quien hoy en día brilla con el Liverpool de Inglaterra.

Luis Díaz se ha robado todos los elogios en Inglaterra. - Foto: AP/Rui Vieira

En rueda de prensa previa el duelo con Lazio, por el repechaje de la Europa League, el estratega aseguró que en su frente de ataque “quien sorprendía a los rivales era Luis Díaz, lo sigue haciendo en Inglaterra. Pepê, Galeno, Otávio son jugadores diferentes. Tenemos que crear una dinámica ofensiva donde nuestra banda izquierda pueda funcionar de manera efectiva. Era diferente por sus características, eso ya lo sabes. No soy conservador en ese sentido. Me gusta llegar a la portería contraria y marcar goles. Y no sufrir”.

Conceicao elogió el crecimiento que ha tenido Díaz en estos últimos meses, y el dilema que ha tenido en Porto para reemplazarlo. “Luis Díaz se tomó su tiempo para adaptarse en ese momento, se dio cuenta de que el fútbol no era solo los momentos en los que tenía el balón, sino un trabajo colectivo. Sin el balón también son importantes. Evolucionan, pero cuando encajan, se vuelven mejores jugadores y los que tenemos aquí también pueden llegar a un nivel muy alto. No puedo pedirle a Pepê y a Otávio las mismas cosas que le pedí a Luis, por ejemplo, pero eso es parte de mi trabajo, encontrar el equilibrio para desequilibrar al rival”.

Esta no es la primera vez que el entrenador deja ver su cariño por el colombiano y el fútbol que le brindaba a los lusos. El pasado 8 de febrero nuevamente se mostró vacío ante la ausencia de su máxima figura. “Sentí, en la primera parte, una falta de ataque en el espacio, algo en lo que Luis era muy fuerte”, señaló Conceicao en la rueda de prensa posterior al triunfo por la jornada 21 de la Primeira Liga.

El técnico portugués insistió que, de ahora en adelante, “hay que entender las características de los que se quedaron, es decir Pepê”, extremo brasileño que es llamado a tomar el lugar de Díaz en el once inicial. “Es un jugador que prefiere ir a zonas interiores y no tanto, a pesar de ser rápido, a explorar en profundidad”, analizó.

Otro nombre que ha visto Conceicao como posible alternativa es Wenderson Galeno. “Él también es capaz de hacer esto. Entró porque el juego ofensivo carecía de diversidad”, argumentó sobre el cambio que hizo en la segunda parte.

Díaz vivió una gran temporada en Porto. - Foto: Getty Images

En términos generales, el técnico de los Dragones sabe que será difícil reemplazar a un jugador que venía siendo clave en todos los ámbitos y, por supuesto, en la cantidad de goles que aportó hasta el reciente parón de selecciones. “Entrenamos algunas situaciones en función del mejor once para enfrentar a los rivales y en función de quiénes somos como equipo”, destacó.

Ya Díaz viste los colores rojos del Liverpool, equipo donde ha respondido con altura a la confianza entregada por su nuevo técnico, el alemán Jürgen Klopp. El colombiano ya ha logrado marcar en Premier League y como si fuera poco, ya se ganó un espacio en el corazón de la exigente fanaticada inglesa.