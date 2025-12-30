Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Luis Díaz disfruta al máximo las vacaciones en Colombia y ya fue visto por la Costa Caribe en días de descanso y preparando lo que será el reinicio de la Bundesliga y la Champions League. Luego de un semestre de alta competencia con el Bayern Múnich, no lo pensó dos veces y viajó a su tierra acompañado de su esposa, Geraldine Ponce.

Apenas se dejó ver por suelo colombiano, las autoridades en La Guajira comenzaron a llevar a cabo el ambicioso plan para que Luis Díaz quede inmortalizado en su propia tierra y siga siendo ejemplo de muchos niños y jóvenes que no se pierden sus partidos en la Bundesliga y la Champions League.

Asimismo, Luis Díaz se consolida como la máxima figura en la historia de su pueblo natal. En Barrancas no hay otro emblema más que el de Lucho y su prestigiosa carrera futbolística, que parece no ha tocado techo tras su paso por el Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool. En el Bayern Múnich está escribiendo un nuevo capítulo que le colocará más brillo a su andar deportivo.

Y es que el 2026 también asoma con una oportunidad de oro con la Selección Colombia en un año de Mundial. La cita en Estados Unidos, México y Canadá permite ilusión en Luis Díaz, en hacer historia con la camiseta de su país, quedar como el jugador revelación del torneo y dar un gran salto en la lista por el Balón de Oro. Definitivamente, puede ser la temporada de ensueño y por eso las vacaciones en este comienzo de año le resultan prioritarias.

La estatua que construirán en homenaje a Luis Díaz

Según La FM, la administración municipal de Barrancas y una empresa privada planean construir una estatua como homenaje a Luis Díaz y la ubicación estará al frente de la casa de su abuela, que fue donde se crió. Esto como muestra de cariño de todo un pueblo y una región, además de ser un ejemplo para niños y jóvenes.

“Queremos que Barrancas se convierta en el referente departamental de todos los escenarios deportivos. Hoy nuestra gloria tendrá ese gran monumento en el primer semestre del próximo año”, señaló Vicente Berardinelli, alcalde de Barrancas.

La idea del mandatario es que Luis Díaz esté cuando se inaugure el monumento, lo que se ve bastante complicado teniendo en cuenta los compromisos en Europa en el remate de temporada y la concentración de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Más exactamente, la estatua estará ubicada en el barrio El Lleras, cerca a la cancha de arena donde Luis Díaz comenzó a jugar cuando era niño, al lado de la casa de su abuela.