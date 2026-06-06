Luis Díaz se sinceró sobre el Mundial: dijo lo que quiere hacer con la Selección Colombia

La Selección Colombia llega con grandes expectativas para lo que será el Mundial 2026. Para muchos, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen un gran potencial para estar en las instancias finales y por lo menos eso es lo mismo que piensan los jugadores.

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Luis Díaz, la máxima estrella que hoy en día tiene la Tricolor, habló de lo que será la Copa del Mundo y el papel que espera que desempeñe el equipo.

En diálogo con ESPN, el guajiro destacó que hay un gran grupo, un increíble cuerpo técnico y una gran unión. “Hemos hecho un proceso digno y muy bueno porque hemos sacado resultados muy importantes y hemos crecido demasiado“, dijo.

"Vamos a conseguirlo, vamos a hacer un gran Mundial. Yo tengo muchísima fe que lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr y vamos a darle muchísima alegría al pueblo colombiano“, agregó.

Luis Díaz en el partido entre la Selección Colombia y Costa Rica. Foto: Guilermo Torres - Semana

Para ello, hizo énfasis en la responsabilidad y la tarea de cada uno al interior del plantel, ya que sostuvo que en la cita orbital no solo será importante tener un buen nivel futbolístico, sino que también lo físico jugará un papel muy fundamental.

Asimismo, dejó en claro que el apoyo de todo el pueblo colombiano también será esencial. “Los pequeños detalles hacen muchísimo sentido. Llegar bien en todos los sentidos va a hacer de que nosotros hagamos un buen Mundial“, comentó.

Díaz llega con una presión especial por ser el mejor jugador que tiene actualmente la Selección Colombia. Él lo sabe de sobra y, por lo mismo, habló de hacerse “cargo en lo futbolístico” y en la comunicación que se tendrá adentro y por fuera del terreno de juego.

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“Creo que de eso se trata un equipo y una Selección. Si está compacta, si está unida, si tú te haces brindar para una Selección, va a ser muchísimo mejor. Entonces, yo creo que es como que tener esa responsabilidad no solamente contigo mismo, sino con el equipo, para ayudarlo a que queden al 100%“, apuntó.

Por otra parte, el número 7 se refirió a como espera que lo recuerden con todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera. El futbolista del Bayern Múnich fue claro: lo más importante es que su familia se sienta orgullosa por todo lo que hizo.

Además, no olvidó a Barrancas, el municipio de La Guajira en el que nació y mencionó que le gustaría que lo vieran como la persona que “sacó la cara por el pueblo”.

Luis Díaz, la gran estrella de Colombia para la cita orbital. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

"Que cuando me retire, la verdad, quede satisfecho con lo que hice, con lo que logré, con las cosas que conseguí. Con que digan, este ha sido el mejor jugador de nuestro país, de mi pueblo“, manifestó.

“Quiero terminar mi carrera y dejar un legado, una huella, que digan, no, este muchacho o Lucho hizo grandes cosas no solamente por sus clubes, sino también por su país. Y eso es lo que quiero lograr, que un día yo pueda retirarme y estar tranquilo“, añadió.