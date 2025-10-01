Luis Enrique dice cuáles equipos son candidatos a llegar a la final de la Champions League

Tras vencer con PSG 2 goles a 1 al Barcelona por la segunda fecha de la Champions League, Luis Enrique dijo que tanto el equipo galo como el culé son candidatos a llegar a la final del torneo.

“Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions, juegan de maravilla. Estamos al inicio, no tengo ninguna duda y espero que el Barça, porque me gusta cómo juegan, y nosotros somos claramente candidatos a disputarla. Pero la competición son las eliminatorias y ahí veremos cómo llegamos”, comentó.

“Este resultado es importante para nuestra confianza. Nos acordamos del año pasado que sufrimos mucho. Será importante esta victoria para el ánimo de los futbolistas”, subrayó el técnico asturiano, con doble pasado culé como exjugador y exentrenador.

Luis Enrique valoró también la reacción de su equipo tras un inicio complicado. “Al principio fue difícil porque ellos tenían la ventaja, el balón, y como siempre contra un equipo como el Barcelona, hay muchos jugadores de calidad. Fueron complicados para nosotros los primeros 20 minutos, cometimos errores, pero después marcamos el ritmo, ganamos más confianza y llegamos al descanso con ese empate”, explicó.

El técnico consideró que en la segunda parte el PSG fue superior. “Creo que fuimos superiores, lo merecimos, creamos muchas ocasiones, mejoramos nuestro rendimiento y estoy muy contento. Sea cual sea el jugador o el problema, estamos ahí, como nuestros aficionados, y es una victoria que considero importante, porque jugar contra el FC Barcelona siempre es muy difícil”, añadió.

Además, elogió la calidad de jugadores individuales. “Vitinha y Pedri son, para mí, los dos mejores mediocampistas del mundo. Pedri nos ha costado mucho pararlo. Es bonito jugar contra futbolistas así, porque provocan una sensación de querer superarse”, señaló.

Luis Enrique, DT del París Saint-Germain | Foto: AP

El técnico del vigente campeón de la Champions destacó también el rendimiento de sus jóvenes. “Hoy jugamos con muchos jugadores de la cantera de 17 o 18 años. Es una maravilla tener un equipo así. Quiero felicitar en especial a Mayulu. No es tan malo el gol que mete, ¿no? Tiene mucho nivel y ya lo conocerán”, dijo.

El entrenador agradeció asimismo el gesto del Barcelona con la Fundación Xana, que ayuda a familias que luchan contra el cáncer infantil. “Me gustaría agradecer al FC Barcelona la donación de sus camisetas para conseguir recursos para la Fundación Xana, un detalle muy bonito que le agradezco al presidente y a todo culé”, concluyó.