Luis Fernando Muriel se lo deja claro a Junior: quiere jugar en otro histórico equipo colombiano

El delantero, refuerzo estrella de la Liga BetPlay, se refirió a la posibilidad de jugar con otro club y no lo ve imposible.

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 11:29 p. m.
Luis Fernando Muriel hablando de su interés en jugar con otro equipo grande de Colombia.
Luis Fernando Muriel hablando de su interés en jugar con otro equipo grande de Colombia. Foto: X - @VBarCaracol

Luis Fernando Muriel cumple su sueño de ser jugador de Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores. Allí firmó hasta diciembre de 2027, y se trata de uno de los refuerzos más sonados para este 2026 en Colombia.

El propio Luis Fernando Muriel aclara que quiere durar muchos años en Junior de Barranquilla. Lo hizo en la noche de los Premios Águila, el pasado 22 de enero, hablando con El Vbar Caracol: “El tema de equipos... me gustaría que sea Junior por muchos años, marcar historia en este equipo. Como te dije, el fútbol es impredecible y no sabemos qué pueda pasar”.

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026
Luis Fernando Muriel como nuevo refuerzo de Junior de Barranquilla. Foto: Captura a foto de @JuniorClubSA

A Luis Fernando Muriel también le gustaría jugar en Deportivo Cali

Sin embargo, le indagaron a Muriel si habría otro equipo en Colombia donde le gustaría jugar, y no dudó en admitir que se trata del Deportivo Cali. En esa institución debutó como profesional en 2009.

“Está el Deportivo Cali, que me gustaría, antes de retirarme, poder vestir la camiseta. Como te dije, va a depender mucho de cómo esté físicamente, de cómo me sienta en estos años y lo que pueda hacer en estos años”, dijo Muriel.

Y aclaró: “Yo me veo con 38 o 39 años; ahorita estuvo sentado acá Hugo Rodallega con 40 años. Yo tengo 34; en abril cumplo 35. Yo diría que me quedan como mínimo cinco, y después vamos a ver si con la cabeza estoy bien, me cuido, y puedo llegar físicamente bien a esa edad; así como está Hugo, creo que voy a poder jugar porque es lo que me apasiona”.

Luis Fernando Muriel y un duro debut con Junior: caída ante Tolima y subcampeonato contra Santa Fe

Lo cierto es que Luis Fernando Muriel no ha tenido de color de rosa su llegada a Junior de Barranquilla. Debutó el 18 de enero en el Metropolitano, contra Tolima, por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-1. El pijao ganó 2-0, Muriel ingresó al segundo tiempo y casi es expulsado por una dura entrada.

Días después, el 21 de enero, integró la nómina de Junior que viajó a Bogotá para la final de vuelta de la Superliga BetPlay 2026. También ingresó de cara al segundo tiempo, pero ni él ni sus compañeros pudieron evitar que Santa Fe venciera al tiburón por 3-0 (global 4-1).

Aunque sea el arranque de la temporada, y seguramente el panorama puede mejorar para Muriel, no deja de retumbar en la prensa y la afición que el experimentado delantero no la ha tenido fácil.

