Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Una nómina para luchar en todos los frentes fue la que conformó la directiva en cabeza de la familia Char.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

17 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026.
Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026. Foto: Captura a foto de @JuniorClubSA

Cada vez que la familia Char quiere, su capacidad económica le permite formar equipos de grandes figuras para los torneos que se avecinan. En 2026, Junior de Barranquilla tendrá como propósito llegar lo más lejos en Copa Libertadores y por eso hizo un sonoro mercado.

Sin duda, el jugador más importante que llegó fue Luis Fernando Muriel. Detrás de este vinieron otros cuantos, que suplieron algunas salidas y seguro aportarán para la idea que tiene el profesor, Alfredo Arias.

Nómina del Junior de Barranquilla para el partido de ida de la Superliga contra el Independiente Santa Fe.
Nómina del Junior de Barranquilla para el partido de ida de la Superliga contra el Independiente Santa Fe. Foto: Jairo Kassiani / Colprensa

Línea por línea, el conjunto rojiblanco es un plantel temido. En caso de que en los próximos días inicie el torneo internacional, o haya que medirse ante un grande de Colombia, se hizo la proyección sobre cuál sería al equipo de gala de Junior con el largo plantel que tiene.

Once titular de ensueño del Junior:

4-3-3: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Juan David Ríos, Bryan Castrillón; Jannenson Sarmiento, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel.

DT: Alfredo Arias.

Afuera se quedarían figuras de la talla de Yimmy Chará y Teófilo Gutiérrez, quienes podrían entrar en cualquier momento como revulsivos para generar más peligro.

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.
Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano. Foto: Win Sports
Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Peso no es ideal para el debut de Muriel

El jueves pasado, Junior jugó su primer partido oficial tras la conquista de su estrella en diciembre del 2025. Allí se vio a buena parte del plantel, pero a la gran contratación no.

En rueda de prensa, el entrenador explicó: “Un jugador como Muriel lo hubiera querido para ayer, pero no llegaron los papeles todavía; él viene de una inactividad, ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir. Nosotros tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar al jugador. Tenemos suspendido a Paiva para el inicio del campeonato, pero tengo que mirar cuando lo vea entrenando y ahí vamos a definir. Si llegan los papeles, veremos si lo tendremos en cuenta o no. Depende más de su condición física y los papeles reglamentarios que el deseo mío, el deseo mío se lo dije desde el principio”.

Luis Fernando Muriel está en duda para debutar contra Deportes Tolima en la Liga BetPlay.
Luis Fernando Muriel está en duda para debutar contra Deportes Tolima en la Liga BetPlay. Foto: @JuniorClubSA // Dimayor

Sobre los pocos días para reintegrarse todos los jugadores tras las vacaciones: “Fue poca la preparación, pero esto fue para todos los equipos, hoy en día es algo común, no es excusa. Mi análisis siempre será distinto al hincha que quiere ganar, yo también quiero hacerlo, pero siento que el equipo para ser el primer partido hizo un gran juego, es un rival difícil, ellos encuentran ese gol y no nos volvieron hacer daño. Es un rival que defiende muy bien y tienen su mérito. Tenemos que mejorar, sin lugar a duda, este partido tiene mucha importancia porque es la Supercopa (…) Teo entró y entendió de gran manera el partido y los otros cambios también”.

En Bogotá, durante el próximo miércoles, 21 de enero, el vigente campeón definirá la Supercopa frente a Santa Fe, el cual tendrá a su favor la localía en el estadio El Campín.

