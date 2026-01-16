Luis Fernando Muriel fue presentado ante la hinchada como el nuevo fichaje del Junior de Barranquilla para disputar la Copa Libertadores 2026. En el entretiempo de la Superliga contra Santa Fe (1-1), el delantero atlanticense recibió la bienvenida y se ganó su primera ovación en el Metropolitano.

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

La esperanza de los aficionados era ver a Muriel en acción, sin embargo, el debut tendrá que esperar.

Alfredo Arias, técnico del cuadro rojiblanco, reveló las condiciones en las que llegó el nuevo goleador. “Un jugador como Muriel lo hubiera querido para ayer, pero no llegaron los papeles todavía”, declaró.

Más allá de la documentación, Luis Fernando debe ponerse al corriente de sus compañeros en el aspecto físico. “Él viene de una inactividad, ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir”, agregó.

“Nosotros tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar al jugador”, sentenció Arias.

¿Debuta contra Deportes Tolima?

En ese orden de ideas, está en duda la presencia de Luis Fernando Muriel para el partido del próximo domingo contra Deportes Tolima por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I.

“Tenemos suspendido a Paiva para el inicio del campeonato, pero tengo que mirar cuando lo vea entrenando y ahí vamos a definir. Si llegan los papeles, veremos si lo tendremos en cuenta o no“, aseguró Arias.

El uruguayo espera impaciente por contar con todo el plantel. “Depende más de su condición física y los papeles reglamentarios que del deseo mío, el deseo mío se lo dije desde el principio”, insistió.

Confirmado el número de camiseta que usará Luis Muriel en Junior: el dato se les filtró

Ante Santa Fe también faltaron Juan David Ríos y Jean Pestaña, que no tienen la documentación suficiente para ser inscritos ante los registros de la Dimayor.

Se espera que ambos estén presentes ante el Deportes Tolima, así como en el partido de vuelta por la Superliga en el Estadio El Campín.

Junior es el vigente campeón del fútbol profesional colombiano y le apunta a repetir título en este semestre, aunque el principal objetivo es avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Las primeras palabras de Muriel

Durante su presentación como nuevo fichaje del cuadro tiburón, Luis Fernando Muriel se dirigió a los hinchas y les manifestó su alegría por cumplir el deseo de volver al equipo donde se formó como futbolista.

“Estoy soñando despierto”, admitió el nacido en Santo Tomás. “Vengo con muchas ganas e ilusión de pelear todo, este es un club grande que tiene que pelear todo, no tengo otra cosa en la cabeza que ganar títulos y quedar en la historia”.

Muriel no se la quiso jugar con la cantidad de goles que marcará para Junior. “No voy a hablar de cifras, pero espero que sean muchos goles“, sentenció.