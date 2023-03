Luis Suárez revela cómo él y Messi intentaron convencer a Neymar de no irse al PSG: “Inglaterra es mejor”

El uruguayo Luis Suárez reveló en una reciente entrevista a la revista Placar cómo fue su relación con el astro argentino Lionel Messi y con el ídolo brasileño Neymar, cuando compartió con ellos en el Barcelona.

En el club español, el delantero de la selección uruguaya logró la bota de oro, distinción que obtuvo por encima de sus compañeros y en la que, según él, el argentino y el brasilero aportaron de forma significativa

“Para nosotros, Messi era el mejor del mundo y para mí, Neymar era el segundo mejor. Me ayudaron a ganar la Bota de Oro y siempre estaré agradecido. Es una prueba más de que tres estrellas juntas pueden jugar en el mismo equipo con el objetivo de ganar para el equipo, no individualmente. Y creo que eso fue lo que nos hizo mejores y buenos compañeros”, dijo el uruguayo.

Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi, estuvieron presentes en el pasado Mundial Qatar 2022. - Foto: AP/Lee Jin-man/Jorge Saenz/Eduardo Munoz Alvarez

Sobre cómo fue su llegada a la escuadra culé, Suárez aseguró que desde el primer momento dejó claro que arribaría al club para pelear por los trofeos que estuvieran en disputa y para ser nutriendo su leyenda, lo que en oportunidades significó discusiones con Neymar o con el propio Messi sobre algunos roles dentro del campo de juego; sin embargo, añadió que fuera de él, eran muy amigos y compartían muchos momento juntos.

“Le dije a los dos que vendría a ganar, triunfar y a conseguir cosas importantes. No me bastó con discutir con Neymar sobre quién tirará los penaltis, ni voy a disputar con Messi tirar las faltas. Fuera del campo, cuando nos juntábamos a tomar mate (Neymar no lo hacía) él venía a sentarse y hablábamos de todo tipo de cosas”, agregó Suárez.

Frente al momento en el que se dio la partida de Neymar al Paris Saint Germain, Suárez indicó que tanto él como Messi le dijeron a brasilero que no dejara la institución y que contemplara otros destinos como Inglaterra.

“No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con Neymar y le dijimos: ‘Si quieres ganarlo todo, quédate aquí con nosotros. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quedase, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: ‘Neymar, Inglaterra es mejor. City, ese fútbol será mejor allí. ¿Pero en Francia?”, dijo el delantero, quien además aseguro que su compañero pudo ganar el Balón de oros si no se hubiese dejado tentar por el PSG.

Luis Suárez, Messi y Neymar conformaron un temido triplete de ataque cuando coincidieron en el Barcelona. - Foto: Getty Images

Neymar intentó contacta a estrella de Onlyfans y a su gemela

En medio del escándalo que envuelve al defensa brasileño Dani Alves por cuenta de una denuncia de violación a una mujer en un club nocturno de Barcelona, ahora aparecen declaraciones de una modelo, figura de la plataforma para adultos Only Fans, en la que señalan a Neymar de intentar contactarla para lograr algo más que una cita con ella y su hermana gemela.

Según la prensa brasileña, la involucrada en este hecho es Key Alves, jugadora profesional de voleibol en su país y quien ha sabido explotar su talento y su belleza en redes sociales, donde aparece con su hermana gemela Keyt, a quienes sus seguidores le reconocen su gran parecido.

Desde Brasil, la propia Key señaló al delantero del PSG de haberla querido contactar a ella para pedirle que tuvieran sexo, algo que rechazó la exconcursante de Gran hermano Brasil.

“¿Sabes lo que dijo? Que si podía tener sexo con ambas”, dijo la jugadora de voleibol, quien dio a entender que el delantero del Paris Saint Germain también se contactó con su hermana para hacer la misma petición.

Al parecer, esto no le gustó, para nada, a Key, modelo que reveló que si solo le hubiese escrito a ella sola, no hubiera dudado en viajar a París para encontrarse con el futbolista; sin embargo, la actitud de Neymar, de intentar algo con ella y su hermana, le habría hecho perder el encanto.

Key Alves asegura que el futbolista la contactó a ella y a su hermana. - Foto: Capturas de pantalla tomadas del perfil oficial de Keyt Alves en Instagram @keyt.alves

“Fue su error. Si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras”, dijo Key Alves.

Sobre su contenido en Only Fans, la modelo aseguró que todo lo que comparte allí no tiene nada que ver con nada erótico ni sexual; así mismo, dejó claro que es su principal fuente de ingresos y que lamenta reconocer que con esta actividad gana mucho más que con el voleybol, deporte al que se dedica de forma profesional en su país.

“Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con ellas que con el vóley. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual es fijo”, le dijo la mujer de 23 años al medio O Globo.