Madre de Catalina Usme ventiló detalles de su niñez: “Siempre quiso ser futbolista”

La Selección Colombia Femenina no se conforma con el tiquete a cuartos de final del Mundial Femenino. Tras ganarle 1-0 a Jamaica, en la ronda de 16 mejores equipos, todas las jugadoras están convencidas de que quieren llegar a los siete partidos en la cita orbital. El país madrugó muy temprano y festejó la hazaña del combinado tricolor, que ya superó su propia historia y tendrá un cotejo de alta tensión ante Inglaterra este sábado.

Catalina Usme besando el escudo de Colombia luego de marcar el único gol del partido. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sus conocidos saben de la fortaleza mental y el liderazgo de Usme, quien a sus 33 años ha demostrado ser un emblema del fútbol colombiano. No solo se habla por sus actuaciones en la Selección femenina, sino por su anhelo de edificar la liga local en la que se ha encargado de nutrir de experiencia a las grandes promesas.

Su propia madre, Luz Marina Pineda, no ha ocultado su felicidad por ‘Cata’ y aseguró que este triunfo no es algo nuevo en ella, pues se trata de un camino que decidió tomar desde muy niña.

Las palabras de la mamá de Catalina Usme

Respecto a su gran deseo por ser futbolista profesional, reveló que es algo que se le metió en la mente desde muy pequeña, cuando el balompié femenino no era popular y se catalogaba como “anticuado”.

“Cata siempre tuvo desde muy pequeña que iba a ser futbolista. Tanto, que me decía que iba a serlo cuando tenía los 5 o 6 años. Yo le decía que no lo hay, pero me respondió que sí, que lo había visto y que era capaz de jugar como esas muchachas. Yo le dije que arranquemos a ver, pero Cata desde muy niña tenía jugar fútbol en su cabecita”, afirmó la madre de Usme.