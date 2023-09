Madre denuncia más casos de estafa y acoso sexual de defensor de derechos humanos en un equipo de fútbol; abogada se pronuncia

Karoll Moya Duarte está pasando las horas más complejas de su vida y no precisamente por algo que esté sufriendo ella directamente, ya que la víctima sería su hijo, un muchacho que tiene el deseo de ser futbolista profesional y que habría sido víctima de estafa y acoso sexual.

Después de varios años intentando no solo ser escuchada, sino conseguir que la persona que señala como responsable pague por los delitos que lo acusa, Moya Duarte ha tocado todas las puertas para dar a conocer la historia y sobre todo, que no se vuelva a repetir.

Gracias a su hacer durante esos años, Mora habría recibido el respaldo para iniciar su fundación y escuela de fútbol, llamada La Paz Fútbol Club, que en su momento se dio a conocer como el equipo de los miembros de la Farc, pero que luego salieron a aclarar que en él tenían cabida no solo excombatientes sino también víctimas del conflicto.

SEMANA habló con 20 jóvenes denunciantes, que hicieron parte del equipo de fútbol, quienes revelaron que no eran víctimas del conflicto y que llegaron por convocatorias en redes sociales. Incluso, señalaron que Mora buscaba talentos de otros equipos y los seducía con la posibilidad de llevarlos al exterior, en países de Europa o en Estados Unidos y México.

Entre 2 y 13 millones de pesos habrían cancelado algunos de los jóvenes soñadores que habrían terminado viendo un chispero, puesto que entre ellos no se decían lo que estaba pasando, porque era una condición impuesta por Mora, y pocos de ellos terminaron cumpliendo el sueño de viajar para ser futbolistas.

Acoso sexual

Pero no solo es que habrían sido estafados, Karoll Moya reveló que habrían sido víctimas de acoso sexual. Los muchachos denunciaron que recibían halagos y ofertas económicas para ir a la casa de Mora.

Eran ofrecimientos de 250 o 500 mil pesos para hacerle sexo oral a esta persona, según los denunciantes, como quedó refrendado en un chat al cual SEMANA tuvo acceso, en donde se observa que frente a la propuesta uno de los deportistas le responde: “es que no sé don Félix”, y el profesor le contesta: “por qué pa, es cosa de 5 minutos”. El chico replica con que se siente incómodo. “Es re breve… Un buen video porno y sale”, escribió Mora. El joven dice que nunca ha tenido experiencia con hombres y se lee cuando Mora le responde: “Ojalá se anime”.

¿Cómo está el caso en la actualidad?

Moya, que ha tocado las puertas en Procuraduría y Fiscalía para acelerar la investigación, indicó que están pensando hacer un plantón próximamente frente a la Fiscalía, ya que piden que Mora no siga trabajando en el entorno del fútbol.

“El tipo sigue destruyendo a los jóvenes. Y ahora, ¿cómo es posible que le van a dar el torneo de marcas de la Liga de Bogotá?, sabiendo que no tiene que ver lo penal con lo disciplinario”, aseguró Karoll Moya, haciendo una petición a las entidades del fútbol a que no permitan que el denunciado siga organizando competencias.

Igualmente, en su caso personal indicó que le estafaron 6,5 millones de pesos y actualmente su hijo no ha podido jugar porque no le han dado sus derechos deportivos. Así como su hijo, hay otros jóvenes que tienen 3 o 4 años sin volver a los campos por no tener sus documentos disponibles.