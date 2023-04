Malestar de estómago sacó a ‘Dibu’ Martínez en pleno partido de la Premier League

Emiliano Martínez, polémico portero de la Selección Argentina, ha sido tendencia en el último tiempo. El arquero que ayudó con sus atajadas a la consagración de su país en Qatar 2022, tiene una particular forma de ser y por eso, ha sido reconocido en todo el mundo.

Algunos de los comentarios hacia él son positivos, no obstante, otros lo critican por considerar que consideran que es ‘agrandado’ y egocéntrico. Sus detractores más acérrimos no solo son fanáticos del fútbol, también colegas o exjugadores no aguantan su manera de ser y se lo han hecho saber.

Todos aquellos que están en su contra viven atentos al momento en el que el golero tenga una mala presentación o suceso desafortunado para criticarlo. En esta oportunidad, a pesar de que durante el presente sábado fue figura del Aston Villa en Premier League, sufrió una situación que causó gracia.

Dibu Martínez y sus compañeros Konsa y Mings. - Foto: Getty Images

Tal y como lo confirmó su entrenador en Inglaterra, Unai Emery, un malestar de estómago hizo que el argentino solo pudiera jugar la primera parte: “Antes del partido, en la última comida, se sentía mal del estómago. Comenzó el partido y jugó la primera mitad. No se sentía bien en el entretiempo”.

Ante Brentford, por la fecha 32 de la liga inglesa, el ‘Dibu’ logró hacer dos atajadas providenciales durante lo 45 minutos que estuvo en el campo. Aun sintiéndose mal desde el arranque, alcanzó a sumar una puntuación cercana a los 7.0 puntos, producto de haber mantenido su arco en cero.

¡OTRA VEZ DIBU! El arquero argentino salió muy lejos de su arco y con una barrida fantástica, evitó el gol de Brentford.



📺 Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/NJk52MpOiP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023

En primera instancia, cuando el reloj marcaba el 35′, Brentford se fue en contra del pórtico de Aston Villa. Allí, casi a ‘quemarropa’, Martínez sacó sus dos manos hacia un costado, impidiendo de manera forzada lo que hubiera sido la caída de su arco.

Además, en el minuto 40′ nuevamente el portero argentino salió de su área para cerrar un ataque certero de la delantera local. Allí, tirándose al piso como un defensa más, logró rechazar un balón que, de no haber sido interceptado, tenía destino de gol.

Jornada sabatina de Premier League

Con su victoria ante el Nottingham Forest (3-2), el Liverpool se ganó el derecho a seguir creyendo en Europa, este sábado en la 32ª fecha de la Premier League, mientras que el Leicester se llevó tres puntos cruciales para la permanencia al derrotar al Wolverhampton (2-1).

Con 50 puntos, los ‘Reds’ (7º) solo cuentan con tres menos que el Tottenham (5º), que afronta una visita complicada a Newcastle (4º) el domingo, y con el que el Liverpool se medirá el 30 de abril.

No resultó, sin embargo, sencillo ante el recién ascendido, que podría volver a bajar, ya que ocupa el puesto 19º.

Mohamed Salah del Liverpool controla el balón durante el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 22 de abril del 2023. (AP Foto/Rui Vieira) - Foto: AP/Rui Vieira

El resultado inicial no se movió hasta el segundo tiempo, con los cinco goles del partido marcados en 23 minutos de juego.

El portugués Diogo Jota (47, 55) y el egipcio Mohamed Salah (70) marcaron para los locales, que vieron cómo el Forest les había igualado en sendas ocasiones (51, 67).

En la parte baja de la tabla, el Leicester remontó un gol en contra ante el Wolverhampton, que se había adelantado por medio del delantero brasileño Matheus Cunha (13). El nigeriano Kelechi Iheanacho (37) y el belga Timothy Castagne (75) dieron los tres puntos a los ‘Foxes’.

El atacante colombiano al servicio de Aston Villa no sumó minutos en la fecha 32. - Foto: REUTERS/David Klein

En los otros partidos, Brentford y Aston Villa cosecharon un empate a uno, y los hombres de Unai Emery, 6º, siguen con los puestos europeos en el punto de mira.

El Leeds (16º) sufrió su tercera derrota seguida al perder en Londres ante el Fulham (2-1).