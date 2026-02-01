Deportes

Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Manchester City no pudo ganar en la fecha 24 de la Premier League y Arsenal sonríe en lo más alto de la tabla de posiciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de febrero de 2026, 10:59 p. m.
Erling Haaland y Pep Guardiola.
Erling Haaland y Pep Guardiola. Foto: Getty Images

Gran fin de semana para el Arsenal de Londres: después de la victoria en Leeds, sus perseguidores Manchester City (2º) y Aston Villa (3º) no pudieron ganar y los Gunners se escapan mucho más al frente de la clasificación de la Premier League.

Manchester City desaprovechó una ventaja de dos tantos para acabar empatando (2-2) en su visita al Tottenham y queda ahora descolgado a seis puntos del líder Arsenal, mientras que al Aston Villa le fue peor, perdiendo 1-0 con el Brentford en Villa Park, lo que le deja a siete del primero y un punto por detrás del segundo.

El empate sabe en gran medida a derrota para el Manchester City, que al descanso se sentía ganador del partido, después de que el francés Rayan Cherki (minuto 11), quien lleva cuatro tantos en los últimos seis partidos, y el recién llegado Antoine Semenyo (44′) pusieran a los Sky Blues con una ventaja confortable.

Erling Haaland y Pep Guardiola.
Erling Haaland y Pep Guardiola. Foto: Getty Images

El arquero Gianluigi Donnarumma apenas había tenido trabajo en la primera mitad, pero en la segunda se le acumuló la tarea ante la ofensiva del Tottenham. El italiano reaccionó bien ante un intento peligroso de Destiny Udogie (51′) y otro de Xavi Simons (75′), pero entre medias no pudo hacer nada ante los de Dominic Solanke (53′ y 70′), que con un doblete puso el 2-2 definitivo en el marcador.

Deportes

Golazo de Luis Javier Suárez digno de Premio Puskás para salvar al Sporting: Espectacular racha goleadora

Deportes

La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Deportes

Obra maestra de Luis Díaz es considerada el mejor gol del año en la Bundesliga: Alemania a sus pies

Deportes

La tabla de la Bundesliga tras dos partidos sin ganar del Bayern de Luis Díaz y victoria del Borussia Dortmund

Deportes

“Un fuera de serie”: Independiente Medellín dará palazo al mercado tras llegada de Chicho Arango a Nacional

Deportes

Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Deportes

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Deportes

Golazo olímpico del Arsenal sacudió la Premier League: dura tabla de posiciones para Manchester City

Deportes

El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Arsenal sonríe en lo más alto de la tabla

Tanto Tottenham como el Manchester City son dos de los equipos clasificados a octavos de la Champions League de forma automática, sin necesidad de ir al playoff, pero su situación en la Premier League es muy diferente.

Los londinenses son apenas decimocuartos, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos, y encadenan un sexto partido seguido liguero sin ganar. La situación es crítica en el Reino Unido y no se ve mejora.

Como se mencionó, Aston Villa sufrió un frenazo inesperado en su propio estadio, donde el Brentford ganó 1-0 gracias a un gol del burkinés Dango Ouattara (45+1′).

Jugadores de Arsenal celebran un gol ante el Leeds.
Jugadores de Arsenal celebran un gol ante el Leeds. Foto: Arsenal FC via Getty Images

El partido deja además un sabor muy amargo para el Aston Villa, que jugó más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, once contra diez, por la expulsión del visitante Kevin Schade en el 42′.

Todo estos resultados solamente dejan a un solo ganador en el fin de semana en Inglaterra. Arsenal domina a placer y tiene una ventaja larga ante sus perseguidores. No solo eso, sino que su buen fútbol se madura cada vez más tras los 4 goles que le marcó al Leeds en su propio estadio. El técnico Mikel Arteta se ilusiona con el título, mientras en la Champions pasó directo a octavos siendo primero y con ocho victorias consecutivas.

Más de Deportes

Erling Haaland y Pep Guardiola.

Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Pantallazo @sporttvportugal

Golazo de Luis Javier Suárez digno de Premio Puskás para salvar al Sporting: Espectacular racha goleadora

Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern.

La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025

Obra maestra de Luis Díaz es considerada el mejor gol del año en la Bundesliga: Alemania a sus pies

Jugadores del Borussia Dortmund celebran / Luis Díaz con Kompany.

La tabla de la Bundesliga tras dos partidos sin ganar del Bayern de Luis Díaz y victoria del Borussia Dortmund

Independiente Medellín no se quedóa trás y dio palazo en el mercado

“Un fuera de serie”: Independiente Medellín dará palazo al mercado tras llegada de Chicho Arango a Nacional

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia, y Riberto Martínez, técnico de Portugal.

Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Jhon Jáder Durán no tiene asegurado su futuro en Turquía y suena para otros países de Europa

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Kylian Mbappe salvó a Real Madrid en la última jugada frente al Rayo Vallecano

Fallo al 97’ decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

James Rodríguez permanece sin club a 130 del Mundial 2026

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

Noticias Destacadas