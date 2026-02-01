Manchester City le da un gran regalo al Arsenal y se aleja del liderato: Así va la tabla de la Premier

Gran fin de semana para el Arsenal de Londres: después de la victoria en Leeds, sus perseguidores Manchester City (2º) y Aston Villa (3º) no pudieron ganar y los Gunners se escapan mucho más al frente de la clasificación de la Premier League.

Manchester City desaprovechó una ventaja de dos tantos para acabar empatando (2-2) en su visita al Tottenham y queda ahora descolgado a seis puntos del líder Arsenal, mientras que al Aston Villa le fue peor, perdiendo 1-0 con el Brentford en Villa Park, lo que le deja a siete del primero y un punto por detrás del segundo.

El empate sabe en gran medida a derrota para el Manchester City, que al descanso se sentía ganador del partido, después de que el francés Rayan Cherki (minuto 11), quien lleva cuatro tantos en los últimos seis partidos, y el recién llegado Antoine Semenyo (44′) pusieran a los Sky Blues con una ventaja confortable.

Erling Haaland y Pep Guardiola. Foto: Getty Images

El arquero Gianluigi Donnarumma apenas había tenido trabajo en la primera mitad, pero en la segunda se le acumuló la tarea ante la ofensiva del Tottenham. El italiano reaccionó bien ante un intento peligroso de Destiny Udogie (51′) y otro de Xavi Simons (75′), pero entre medias no pudo hacer nada ante los de Dominic Solanke (53′ y 70′), que con un doblete puso el 2-2 definitivo en el marcador.

Arsenal sonríe en lo más alto de la tabla

Tanto Tottenham como el Manchester City son dos de los equipos clasificados a octavos de la Champions League de forma automática, sin necesidad de ir al playoff, pero su situación en la Premier League es muy diferente.

Los londinenses son apenas decimocuartos, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos, y encadenan un sexto partido seguido liguero sin ganar. La situación es crítica en el Reino Unido y no se ve mejora.

Como se mencionó, Aston Villa sufrió un frenazo inesperado en su propio estadio, donde el Brentford ganó 1-0 gracias a un gol del burkinés Dango Ouattara (45+1′).

Jugadores de Arsenal celebran un gol ante el Leeds. Foto: Arsenal FC via Getty Images

El partido deja además un sabor muy amargo para el Aston Villa, que jugó más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, once contra diez, por la expulsión del visitante Kevin Schade en el 42′.

Todo estos resultados solamente dejan a un solo ganador en el fin de semana en Inglaterra. Arsenal domina a placer y tiene una ventaja larga ante sus perseguidores. No solo eso, sino que su buen fútbol se madura cada vez más tras los 4 goles que le marcó al Leeds en su propio estadio. El técnico Mikel Arteta se ilusiona con el título, mientras en la Champions pasó directo a octavos siendo primero y con ocho victorias consecutivas.