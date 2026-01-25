El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

El final feliz de la novela del mercado de pases. Marino Hinestroza es nuevo jugador de Vasco da Gama y así se cierra el novelón que solamente lo podía destrabar el dinero. Historia picante con dólares de por medio que frenaron la transacción desde Medellín a Buenos Aires y se prefirió concretar en Río de Janeiro. El volante ya viaja a tierras cariocas para ponerse a disposición del DT Fernando Diniz.

Cuando se creía que los seis millones de dólares que exigía Atlético Nacional eran el nudo de la novela, las cosas no eran así, Vasco Da Gama no le vio problema a eso y contraatacó para alejar a Boca Juniors de la ecuación y cerrar el negocio. El club brasileño mejoró la oferta del Xeneize y el equipo verdolaga volvió a sonreír.

Y es que todo estaba encaminado para oficializar a Marino en Boca, pero la falta de comunicación entre las partes, la insuficiencia en el dinero (ofrecieron 5 millones) y el nuevo jugador brasileño (Vasco) lo cambiaron todo. Atlético Nacional se frota las manos con la nueva oferta que hicieron en Río de Janeiro por el volante ofensivo y ya se centra en la nueva temporada.

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras Foto: Getty Images

Este negocio no hubiera sido posible si desde el Manchester City no se mueven a principio de 2026. El club inglés fue el primero en alterar el camino del mercado tras la firma del jugador ghanés Antoine Semenyo, quien pertenecía al Bournemouth. La pregunta es, ¿Qué tiene que ver este fichaje con Marino Hinestroza y Vasco?

El efecto del City en el mercado de pases para que Marino firme en Vasco

Tras la ida de Semenyo al Manchester City por un pago de 87 millones de dólares, la vacante quedó en el Bournemouth y rápidamente el club inglés ocupó ese lugar con el fichaje del volante brasileño Rayan, quien sale transferido desde el Vasco Da Gama a la Premier League.

Rayan en un partido contra el Corinthians. Foto: Getty Images

En días pasados, el especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, confirmó que Rayan es transferido al Bournemouth tras un pago de 41 millones de dólares a Vasco Da Gama. Al mismo tiempo, se manejaba la información con fuentes de Colombia y Brasil que Marino Hinestroza ya no va a Boca Juniors y se convertirá en fichaje del club carioca tras una inversión de algo más de 6 millones.

Pantallazo X: @FabrizioRomano Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano

Es decir que el acuerdo en la Premier entre el City y el Bournemouth abrió el camino para que la vacante en Vasco fuera ocupada por el extremo colombiano, que además tendrá un mejor salario que ronda los 1.5 millones por temporada en el fútbol brasileño.

De esta manera, Marino Hinestroza seguirá su carrera deportiva en un club destacado en el fútbol de Brasil y compartirá club con sus compatriotas Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes también compiten por estar en la Selección Colombia. Nacional se queda con el 20% de sus derechos deportivos en caso de una futura venta.