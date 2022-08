Manchester United fichó a Casemiro porque “sabe cómo se consiguen los títulos”

El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, celebró la llegada del mediocentro brasileño Carlos Enrique Casemiro, un jugador que “conoce el camino para ganar partidos y cómo se consiguen los títulos”, mientras que dejó claro que cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo pese a su escasa participación ante el Liverpool.

“Ha ganado muchos títulos en su carrera, conoce el camino para ganar partidos y cómo se consiguen los títulos. También tenemos a más jugadores que han ganado muchos trofeos en su carrera”, declaró Ten Hag tras el partido ante el Liverpool de este lunes.

Para el entrenador neerlandés, esta experiencia del exmadridista, que estuvo presente en Old Trafford para ver la victoria ante los reds, y otros jugadores “tiene que servir de guía para el resto del equipo, para que entiendan cómo ganar cosas”.

Ten Hag también se refirió a Cristiano Ronaldo, que no fue titular y no entró hasta el minuto 86. “Ha pasado toda su carrera bajo el mando de muchos entrenadores, con diferentes estilos y sistemas, y siempre ha rendido, así que, ¿por qué no va a poder aquí?”, aseguró.

La suplencia del portugués se basa, según Ten Hag, en el plan de partido concreto que preparó para enfrentarse al Liverpool. “Tenemos una plantilla y una forma de jugar, un estilo, pero también un plan de partido”, advirtió.

“Siempre busco la mejor forma de afrontar los partidos. Necesitamos una plantilla porque tenemos muchos partidos que cubrir y tenemos que hacer un equipo, conjuntarnos para lograr los objetivos, y tengo confianza en que lo haremos”, subrayó el técnico del United.

Además, no ve ningún inconveniente en la veteranía del de Madeira para esta temporada. “Su edad no es un problema. Si eres bueno, tienes cierta edad y sigues rindiendo al nivel, sigues siendo bueno”, sentenció.

Desarrollo del partido

El United, con Cristiano Ronaldo en el banquillo, saltó al césped y a falta de menos de diez minutos comenzó con el dominio del balón, siendo protagonista en Old Trafford. Así, Anthony Elanga tuvo la primera ocasión en el minuto 9, con un remate al palo tras varias desconexiones de los centrales del Liverpool, Joe Gomez y Virgil Van Dijk.

Primer aviso de los locales, necesitados tras las dos primeras derrotas ante el Brigthon y el Brentford, que obtuvieron su recompensa apenas seis minutos después, cuando Jadon Sancho, tras pase de Elanga, tuvo la paciencia suficiente para pisar el balón dentro del área, driblar y disparar para superar a Alisson y poner la primera piedra del camino hacia la primera victoria del curso.

El tanto no despertó al Liverpool, que seguía igual de impreciso, en su partido más gris de la temporada. Sin Darwin Núñez, sancionado, los reds notaron la falta de una referencia en ataque, con Roberto Firmino mostrando un nivel muy pobre, quizá contagiado por el mal partido del equipo dirigido por Juergen Klopp.

La ocasión más clara para el Liverpool la protagonizó Bruno Fernandes, que estuvo cerca de meter el balón en su propia portería con un remate a bocajarro que sacó en la línea Lisandro Martínez.

Ya en la segunda parte, el United sacó partido de la línea más adelantada de los de Klopp, conscientes de que necesitaban dar un paso adelante. Así, Anthony Martial, que había entrado al campo tras el descanso, lanzó un contragolpe con un excelente pase hacia Marcus Rashford, que definió al primer palo para poner el 2-0 en el marcador. Este segundo tanto dio tranquilidad y seguridad a los de Ten Hag.

El Liverpool seguía sin dar con la tecla y la entrada de Fabinho y Carvalho no mejoró a unos reds incapaces de superar a un David De Gea que completó una gran actuación con paradas en momentos clave. Ya en el minuto 81, Mohamed Salah aprovechó un rechace del portero español, que había hecho una gran estirada, para acercar a su equipo al empate con un cabezazo en el área pequeña. Sin embargo, ya con Cristiano Ronaldo en el campo, el United se mantuvo firme y no concedió ninguna oportunidad de peligro para sumar su primer triunfo.

Los Diablos Rojos ascienden a la decimocuarta posición de la tabla con tres puntos, mientras que el Liverpool sigue sin ganar y se queda con dos puntos, cerca del descenso, en la decimosexta plaza.

Con información de Europa Press.