Mariana Pajón logró majestuoso triunfo en la Copa Mundo de BMX, celebrada en Bogotá

Una vez más, Mariana Pajón hace historia en el BMX del mundo y a su vez, acrecienta su nombre en la historia de este deporte con un nuevo triunfo en una Copa Mundo. Este domingo -2 de octubre-, en la edición celebrada en la pista Carlos Ramírez, situada en Bogotá, la doble medallista olímpica del país voló en las montañas del trazado para superar en la ronda ocho a la holandesa Merel Smulders y a la suiza Zoe Claessens.

La competencia que se dio en la tarde del primer fin de semana de octubre de 2022, dejó ver a una Pajón bastante rápida y segura de sus movimientos desde el arranque, con una salida más que explosiva después del pistoletazo que marcó la partida. A la colombiana, tan solo le bastaron unos metros tomar la punta de carrera, esa misma que no soltó en ningún momento de la competencia y celebró al cruzar la meta.

El resultado final fue 35.199 segundos, llegando en solitario, lo que demostró que las demás competidoras no lograron seguirle el paso en ningún momento. Y es que Mariana, desde su arranque, fue precisa, tomó cada montaña con seguridad, aceleró en los momentos justos y cada curva la realizó con absoluta categoría.

𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗠𝗫 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮 - Ronda 8️⃣



🥇 Mariana PAJON 🇨🇴

🥈 Merel SMULDERS 🇳🇱

🥉 Zoe CLAESSENS 🇨🇭



🚨 Este evento entrega puntos para el ranking olímpico camino a #Paris2024. 🇫🇷#RoadToParis2024 #OlympicQualifiers pic.twitter.com/kJxJBy2y6g — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) October 2, 2022

Cabe recordar que la gloria del deporte colombiano llegó a esta parte del año tras pasar varias complicaciones físicas que no le permitieron tener regularidad, es por eso que se le vio sumamente emocionada al término de la carrera donde entre lágrimas dijo: “Estoy muy feliz, gracias a todo. Esto ha sido una montaña rusa”.

Pajón escribió a través de su perfil de Instagram en la noche de este domingo para dejar consignadas unas fotos y allí mismo, un mensaje que evidencia su emoción por lo logrado en Bogotá, donde tuvo un día más que especial:

“Esto es de locos 🤯. Campeona 🥇 de la última Copa Mundo del año y aún no lo puedo creer. Solo gracias 🇨🇴💛💯. No sé imaginan lo que siento y lo que significa este triunfo después de pasar por una montaña rusa de emociones 🎢 y, hasta en algún momento pensar en no correr, pero todo ha valido la pena 🙏. Gracias a todos los que me motivaron e hicieron posible que me parara en pedales estos dos fines de semana para tener la posibilidad de seguir luchando por mis sueños. Pronto les comparto la final📽. Gracias @maximiliano_blanco por estas fotos 🥰”.

Este triunfo en la élite femenina del bicicross no solo le permite a la cafetera tener la felicidad de un triunfo más en su exitosa carrera y sumar puntos en su modalidad, sino también contribuir a allanar el camino para adquirir unidades en el ranking olímpico camino a los Juegos de París 2022, donde de lograr la clasificación buscará igualar lo hecho en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

En cuanto a la participación masculina, Juan Carlos Díaz estuvo en el top 5 de su competencia certificando el mejor lugar de los antioqueños, mientras que Carlos Ramírez, a pesar de meterse en la final de su categoría, sufrió una caída que no le dio la posibilidad de meterse en el podio.

Finalmente, cabe resaltar que para la competidora de 30 años representa su triunfo 14 en estas competencias, que la llenan de confianza absoluta para lo que viene, en donde tendrá como uno de los retos más importantes, las justas de los Juegos Suramericanos de Paraguay, programadas para celebrarse entre las dos primeras semanas del presente mes de octubre.