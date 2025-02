Marino Hinestroza y Edwin Cardona no lo soportan: desmienten rumores en Nacional vs. Santa Fe

Un muy emotivo juego, tal vez el de mejor rendimiento en lo corrido del año en curso, se disputó en la noche del pasado miércoles, entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

El resultado final fue un 2-2, que se dio tras los goles de Hugo Rodallega y Omar Fernández para los locales, mientras que para los visitantes anotaron Edwin Cardona y Kevin Viveros.

Santa Fe vs. Nacional por Liga Betplay. | Foto: Colprensa

Una de las escenas que quedó del juego y llamó poderosamente la atención, fue el penal en contra de Marino Hinestroza, el cual no cobró el mismo afectado, sino que le cedió la oportunidad a su compañero, Edwin Cardona.

Por esto, y luego, por la celebración en la que los dos referentes del verde no se encontraron para disfrutar juntos de la alegría de igualar el marcador, en la transmisión se mencionó de un posible malestar entre ambos.

Además de eso, una cámara captó, minutos después, que Edwin intentó estirarle la mano a su colega para estrecharse, pero Marino no prestó atención, lo que aumentó los rumores de un desacuerdo.

Justo por ese hecho, fue que en las últimas horas del día posterior al partido, los protagonistas salieron a contar toda la versión de lo sucedido, a través de sus redes sociales personales.

Compartiendo una foto de su compañero, Marino en su cuenta de Instagram, decidió poner: “No creen cizaña donde no la hay, no entré porque no me dejaban ingresar al campo de juego”.

Nada de "camerino roto" , vamos todos juntos por la estrella🌟 y la 3era Libertadores🏆. pic.twitter.com/L2KH5gCitE — Jecontento (@ContentJuan) February 13, 2025

Demostrando que no existe quebranto alguno en la relación entre ambos, le mandó un mensaje a su compañero: “El 10 es el dueño del penal. Lo es y siempre lo ha sido, crack”.

Cardona, también deseoso por dejar de estar en boca de comentarios malintencionados, le contestó a su pupilo diciéndole: “Te quiero hermano, que sigan hablando”.

Con esto, quedó cerrado por completo el capítulo, y se confirmó que tras la falta recibida para el penal otorgado, la revisión médica tuvo a Marino unos segundos fuera del campo, esperando la autorización del juez para poder volver a entrar.

Cardona tuvo otro lío en Bogotá

Para el 10 de Atlético Nacional, la visita a El Campín no fue la más placentera. Al terminar el partido, cuando la prensa le dio la oportunidad de desahogarse, lo hizo sin reservas. “Me duele que no reconozcan. No vine a pelear”, comenzó.

Además, le envió un mensaje directo a los aficionados de Santa Fe: “Después de 37 años no ganaban una estrella, hice parte”.

Edwin Cardona denunció maltratos en El Campín. | Foto: Unido360 y Colprensa

En sus declaraciones, Edwin expresó su deseo de recibir respeto: “No quería que me aplaudieran, pero tampoco que me chiflaran, que me insultaran, escupieran o tiraran monedas”, denunció.

En la misma zona mixta donde Cardona ya estaba molesto por lo que la hinchada de Santa Fe le hizo pasar, un periodista aprovechó para preguntarle sobre su situación en Nacional, casi sugiriendo que podría estar cerca del retiro.

“¿Qué le dice a los que piensan que usted ya es un jugador retirado?”, fue la pregunta, a la que Cardona, furioso, respondió: “¿Qué quiere que le responda? Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días”.