Max Verstappen dominó la pole en Arabia Saudita; hora y canal para ver en vivo GP de la F1

“La jornada ha ido muy bien. Hemos mejorado el coche en relación a ayer (jueves, día de dos sesiones de ensayos libres) y eso me ha dado más confianza. Me he sentido muy cómodo en el coche. Las carreras son a menudo una locura aquí, pero tengo confianza en que el coche va a funcionar muy bien”, declaró Verstappen, tercero en los libres de la víspera.