Max Verstappen lanza duro mensaje a Lando Norris: “A él le afecta más cuando alguien dice algo negativo”

El gran premio de Abu Dabi espera contar con millones de espectadores a nivel mundial.
Este próximo fin de semana, la Fórmula 1 tendrá su etapa definitiva en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, cuando en el circuito internacional de Abu Dabi, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen compitan por el primer lugar de la clasificación.
Actualmente, Lando Norris lidera el campeonato con 408 puntos, seguido de cerca por Max Verstappen con 396 puntos y, en tercer lugar, Oscar Piastri con 392 unidades. Hay que añadir que desde 2021 no se disputaba el título de la Fórmula 1 en el circuito de Abu Dabi. En esa ocasión, el neerlandés Max Verstappen venció a Lewis Hamilton en la última vuelta de la competencia.
En diálogos con Europa Press, Max Verstappen se refirió a su competidor y amigo íntimo, Lando Norris, quien lidera la competencia a falta de un solo gran premio.
Verstappen destacó la afectación que sufre Norris por los comentarios negativos de los fanáticos y la prensa especializada. Hay que recordar que el británico ha expresado las dificultades que vivió con este tema en temporadas pasadas.
“A él le afecta más cuando alguien dice algo negativo, pero cada persona es diferente. A mí me da igual. Yo digo ‘da igual, puedes decir lo que quieras’. Cuando ya has ganado cuatro Campeonatos del Mundo, es increíble y realmente no debería estar en la pelea, pero estoy aquí”, concluyó Max Verstappen.
Junto a esto, destacó que, de estar pilotando un auto de la escudería McLaren, el campeonato mundial ya estaría finalizado debido a la superioridad que mostró el monoplaza en la primera parte del año.
“Pilotando un McLaren ya no se estaría hablando de un mundial, porque estaría ganado fácilmente. Quiero decir, ellos ganaron el campeonato de constructores tan pronto que sí, podría estar cerrado el de pilotos”, afirmó el piloto de Red Bull.
Mensaje a su exdirector deportivo
En diálogos con la cadena Europa Press, Max Verstappen destacó la importancia de la relación que mantiene con su anterior director deportivo, Christian Horner, quien fue reemplazado por la escudería Red Bull a principios de año.
“Me manda un mensaje sobre cualquier cosa, sobre cómo ha ido la carrera y sobre cómo nos va la vida. Así que seguimos en contacto. Es muy importante reconocer lo que Christian hizo por este equipo y los momentos que vivimos juntos; el primer título en 2021, la montaña rusa de ese año y las emociones de la última carrera en Abu Dhabi. Son momentos que nunca olvidaré”, destacó Verstappen.