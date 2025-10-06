Mbappé es noticia en Francia a tan solo días de jugar con Azerbaiyán: molestia física levanta dudas

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no se ejercitó y se quedó en recuperación este lunes, 6 de octubre, por un “pequeño problema” en el tobillo derecho del que se podrá recuperar durante la presente ventana internacional, señaló el seleccionador Didier Deschamps.

Mbappé y el defensa Ibrahima Konaté, con molestias en el muslo derecho, continuarán al margen del grupo el martes mientras se recuperan, según informó el equipo técnico de los bleus.

“He intercambiado unas palabras con Kylian, tuvo un pequeño problema, pero que no es insuperable, de lo contrario no habría venido hoy. Nos tomaremos un tiempo con el equipo médico para evaluar la situación, y después ver la evolución”, anunció Deschamps en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento de Clairefontaine.

Didier Deschamps, seleccionador francés, habló de la molestia de Mbappé. | Foto: Getty Images

Los bleus preparan los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Azerbaiyán e Islandia.

Este lunes el delantero del París Saint-Germain Bradley Barcola se sumó a la lista de bajas formada por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marcus Thuram.

Barcola fue reemplazado por Florian Thauvin, campeón mundial en 2018 y que no ha jugado con la selección francesa desde junio de 2019.

Líder de su grupo con dos victorias en dos partidos, los bleus reciben a Azerbaiyán el viernes en el Parque de los Príncipes de París y se desplazan a Islandia el lunes.

Mbappé llega enchufado a Francia

Ha sido un destacado arranque de temporada para Mbappé al servicio del Real Madrid. Con sus goles y buenas actuaciones, el francés ha ayudado a que los merengues brillen como líderes en LaLiga y destaquen en la Champions.

Con 26 años, Mbappé completa su segunda temporada al servicio de la casa blanca y los objetivos son bastantes. Si brilla en el cuadro de la capital española, muy seguramente continuará aportando en Francia.

Tras una discreta pasada temporada, tanto Mbappé como su Real Madrid quieren ir por todo en este curso: liga, copa, superliga y hasta Champions.

¿Mbappé se acerca a uno de sus máximos niveles en Real Madrid? | Foto: Getty Images

¿Balón de oro para Mabppé? Solo el resultado del curso 2025-2026 determinará si la estrella del fútbol mundial finalmente se quedará con el mayor premio individual que un futbolista puede tener, y que actualmente ostenta Ousmane Dembélé.