“Me gustaría tener a Messi”, el ‘Bolillo’ Gómez pone a soñar a los hinchas del Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla ha sabido reponerse de la crisis en la que se encontraba al inicio de la temporada, recuperando terreno en la Liga BetPlay I-2023 y dejando una mejor cara. Ahora, el cuadro rojiblanco piensa en alcanzar el título de la mano de uno de los técnicos más experimentados del país.

Con la intención de darle un nuevo aire al equipo, las directivas hicieron a un lado el proyecto de Arturo Reyes para darle paso a un hombre con bastante experiencia. Después de analizar sus opciones, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez fue el elegido para dirigir al Junior con el único objetivo de reencontrarse con la victoria y poder darle vuelta al que parecía un semestre para el olvido.

Al comienzo, en un mar de dudas, la afición no parecía del todo contenta con la llegada del estratega mundialista, pero el tiempo poco a poco le ha dado la razón a los directivos y al mismo entrenador.

Gracias a la victoria sobre Millonarios del pasado fin de semana, el equipo del ‘Bolillo’ Gómez se mantuvo dentro de zona de clasificación al sumar 24 puntos, que lo dejan en la séptima casilla. Esta fue la quinta victoria del Junior bajo el mando del exentrenador de la Selección Colombia; los otros resultados han sido tres empates y dos derrotas.

Más allá de las críticas y los rumores en el entorno del club barranquillero, el jueves quedó claro que el entrenador no piensa en dar un paso al costado próximamente y ve su futuro en la capital del Atlántico. En rueda de prensa, Bolillo indicó que siempre piensa “en el segundo semestre, sin renunciar a nada”.

Arturo Reyes y Bolillo Gómez. - Foto: DIMAYOR

“Cuando yo llegué, incluso hablé con Don Fuad del armado del equipo para el 2024. Pero lo importante ahora es ganar el sábado ante Once Caldas”, manifestó.

Esto puede dar una idea de que las directivas estarían planeando un proyecto a largo plazo, en lugar de cambiar de técnico en reiteradas ocasiones, como ha sucedido en los últimos años.

Y haciéndole frente a las críticas, sobre todo a las del exjugador Iván René Valenciano, Gómez se atrevió a decir que el exdelantero del Junior hace señalamientos “porque hablando mal lo escuchan más”. “A veces me gusta el fútbol de Junior y a veces no. Aún no hay un equipo que marque mucha diferencia”, dijo.

En medio de la rueda de prensa, Hernán Darío Gómez fue consultado sobre los posibles refuerzos para el próximo semestre, teniendo en cuenta que recientemente se conoció del deseo de Roger Martínez de jugar en Colombia con la camiseta del Junior de Barranquilla. En su respuesta, Bolillo fantaseo un poco y tocó el nombre de Lionel Messi.

“Me gustaría Roger, pero aún no tocamos nombres. También me gustaría tener a Messi, que ya va a terminar contrato”, respondió.

El nombre de Roger Martínez, delantero cartagenero, de 28 años de edad, empieza a retumbar en los pasillos del Junior porque esta semana se conoció un video de él enviándole un mensaje a Alejandro Char, directivo del equipo tiburón que ha estado detrás de fichajes como el de Miguel Ángel Borja en su momento y Juan Fernando Quintero, en la más reciente ventana de transferencias.

Alejandro Char se reunió con Quintero varias veces antes de su fichaje. - Foto: Instagram @alejandrocharch

En la cuenta de TikTok de Dimelo King, reconocido influenciador colombiano, el atacante dejó entrever su deseo de ponerse la camiseta del cuadro de la capital del Atlántico.

Ante la falta de gol del equipo, el creador de contenido le dijo al delantero que lo ve “con la 9 de Junior”, a lo que Martínez respondió que “eso se sabe” antes de que le enviaran un mensaje a Alex Char.

De haber alguna negociación, Roger Martínez podría llegar al fútbol colombiano como agente libre porque en junio termina contrato con el América de México, equipo que no tendría contemplada una renovación.