“Me salvó la vida”: La cruda y emotiva despedida de un referente de Atlético Nacional, al que ya le tienen reemplazo

Un importante jugador sale del club

En las redes sociales de Atlético Nacional el mediocampista compartió un emotivo mensaje de despedida. “Es algo increíble quedar campeón con Nacional, valió la pena cada celebración. Si no hubiera estado en Atlético Nacional, no sé qué hubiese sido de mi vida, porque me lo dio todo. Siempre lo he dicho, me salvó la vida, hoy fuera otra cosa, no sé qué hubiera sido”, dijo Gómez, quien en el video sale con los trofeos que levantó con el club verdolaga.