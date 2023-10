Michael Rangel no ‘rompecorazones’ en América de Cali, los ilusiona: “me encantaría”

Actualmente, el atacante de 32 años milita en Central Córdoba de Argentina, con el que mantiene contrato hasta mediados del 2024. No obstante, el estar apenas tres partidos donde en tan solo uno fue titular, podrían hacer pensar que, de querer el América, este buscaría una salida anticipada.

En las últimas horas, durante una entrevista a Zona Libre de Humo, medio de Cali, el ‘rompecorazones’ no ocultó su anhelo por algún día volver a vestirse de ‘escarlata’: “Siempre lo he manifestado que me encantaría volver a América. Es algo que tengo en mente y espero hacerlo cuando llegue el momento, así puedo competir”.