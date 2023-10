Carlos Bacca no se guardó nada: harto del trato tras el penal fallado en Rusia 2018

Colombia cumplió un ciclo exitoso con José Néstor Pekerman al salir eliminado en Rusia 2018, ahí, en la tanda de penales ante Inglaterra, acabó dicho proceso al mando del argentino, que aún no dando títulos sí generó alegrías máximas al aficionado cafetero.

El haber ido a dos citas orbitales (Brasil 2014 y Rusia 2018) de manera consecutiva y haber estado en una de ellas disputando los cuartos de final por primera vez en la historia, dio pie para que esa generación se llevara los reconocimientos. Ahora, cuando esos jugadores pasaron y ya no están vigentes para el equipo nacional, es que en cierta medida se extrañan.

Carlos Bacca fue uno de los acostumbrados a estar en esos procesos, lastimosamente, su despedida se dio fallando uno de los penales en la recordada tanta. Esa marca, ahora cuenta que lo tacha para ser bien recordado por el aficionado: “en algunas canchas no te valoran. De pronto porque eres de la costa o de Junior, o porque en el Mundial boté el penal”.

“Se quedan con esas cosas negativas. Ahí es donde tenemos que crecer y evolucionar. Es fútbol, acá se quedan con las groserías. Nadie ve el tiempo que hiciste por fuera. Yo me quedo con la satisfacción, con mi familia, con la gente que me quiere”, rescató de su proceso en entrevista exclusiva con AS Colombia.