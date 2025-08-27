Suscribirse

Millonarios busca a jugador con experiencia en Europa: “Hernán Torres se comunicó con él”

Hernán Torres quiere seguridad en el arco, y por eso contrataría a un guardameta de 29 años, que tuvo paso por un club español.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 11:14 p. m.
Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios, pediría a un jugador con experiencia europea en la ventana de futbolistas libres.
Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios, pediría a un jugador con experiencia europea en la ventana de futbolistas libres. | Foto: Prensa Millonarios.

La nueva era de Millonarios, al mando del técnico Hernán Torres, sigue siendo noticia en el Fútbol Profesional Colombiano. El estratega tolimense sufrió en su debut ante Real Cartagena, por Copa BetPlay, pero terminó clasificando a octavos de final.

Más allá del juego por copa, una noticia tiene con alta expectativa a los hinchas de Millonarios. En la tarde de este miércoles, 27 de agosto, el periodista Guillermo Arango contó que los embajadores buscan a un futbolista con pasado en Selección Colombia y experiencia europea.

Se trataría de Iván Arboleda, portero de 29 años que hasta el primer semestre de 2025 jugó con Millonarios, pero que terminó saliendo del cuadro capitalino. Es decir, el jugador volvería en la ventana de jugadores libres.

“El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a Millonarios en este mercado de jugadores de libres. El técnico Hernán Torres se comunicó directamente con el guardameta”, contó Guillermo Arango en su cuenta de X.

Arboleda era el suplente de Álvaro Montero, pero tras la salida de este último a Vélez Sarsfield de Argentina, Iván podría tener un lugar en la titular de Millonarios para este segundo semestre.

Bajo el mando de David González, quien dejó de ser entrenador de Millonarios el pasado miércoles 20 de agosto, la directiva del albiazul contrató a Guillermo de Amores en el arco. No obstante, el guardameta uruguayo ha provocado bastantes dudas en su posición.

Guillermo de Amores se vinculó a Millonarios en 2025
Guillermo de Amores se vinculó a Millonarios en 2025 | Foto: Captura de pantalla @MillosFCoficial

Así las cosas, Torres ya se empieza a mover en el banquillo, y la ventana de jugadores libres pinta como gran opción para contratar algunas caras nuevas que renueven la plantilla del elenco bogotano.

Cabe recordar que Iván Arboleda prestó sus servicios al Rayo Vallecano de Madrid. Aunque allí no tuvo mucho ritmo, cuenta como experiencia europea en su carrera hasta ahora.

Los otros clubes que han visto a Arboleda en sus filas son Banfield y Newell’s de Argentina, junto a Anorthosis Famagusta de Chipre.

Contexto: Millonarios sigue en el trono, si de finanzas se habla: es el equipo con más ingresos en Colombia

Iván también es recordado por haber tenido proceso en Selección Colombia. De hecho, fue titular el 26 de marzo de 2019 con La Tricolor, en amistoso ante Corea del Sur, con triunfo para los asiáticos por 2-1. Por aquel entonces, el entrenador del cuadro cafetero era Carlos Queiroz.

Según el portal web Transfermarkt, Iván Arboleda tiene un valor actual en el mercado de 400 mil euros, bastante lejano al más alto de su carrera, cuando logró los 3.5 millones de euros en diciembre de 2018.

Iván Arboleda, arquero de Millonarios.
Iván Arboleda, regresaría a Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Resta esperar un comunicado oficial sobre el futuro de Arboleda, ya sea en otro equipo o en el Millonarios de Hernán Torres.

