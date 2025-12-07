Suscribirse

Millonarios compite con Inter Miami de Messi por fichar a una joya: jugador confirmó el interés

Es uno de los porteros jóvenes en Colombia con más proyección. Viene de brillar en el Torneo BetPlay.

Redacción Deportes
8 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.
Destapan interés de Millonarios por portero del Real Cundinamarca. Inter Miami también estaría detrás de la joya.
Destapan interés de Millonarios por portero del Real Cundinamarca. Inter Miami también estaría detrás de la joya. | Foto: Izq: Colprensa - Colprensa - Lina Gasca / Centro: Web oficial Dimayor (API) / Der: Getty Images.

Millonarios se sigue moviendo en el mercado de pases para el 2026. Ya tiene dos refuerzos confirmados: Carlos Darwin Quintero y Mateo García. Sin embargo, parece querer más, y en específico a un portero que se desempeña en el Torneo BetPlay.

Se trata de Kevin Cataño, guardameta de 22 años que presta sus servicios al Real Cundinamarca de la segunda división en Colombia. Sin embargo, parece que Millonarios compite con Inter Miami por los servicios del jugador.

Kevin Cataño confirma interés de Millonarios en ficharlo

Fue este domingo, 7 de diciembre de 2025, que Kevin Cataño se refirió al interés de Millonarios en él. Habló con Caracol Deportes y lo dejó claro, por lo que hay expectativa en la afición albiazul al respecto.

En el medio referenciado le preguntaron directamente por Millonarios, y Cataño respondió: “Hasta donde tengo entendido, ha habido conversaciones, se han reunido y han hablado con Alexander Viveros (representante)”.

Y amplió: “Hay muchos interesados, pero no me meto mucho en eso, de eso se encarga mi representante, Alexander Viveros”.

Kevin Cataño es vinculado también con Inter Miami

Parece que las actuaciones de Cataño le han servido para estar en el radar de varios equipos. Uno de ellos sería Inter Miami, donde se desempeña Lionel Messi y cuadro que asoma como vigente campeón de la MLS (2025).

La información la comentó el periodista Mariano Olsen, en su cuenta de X, el pasado 4 de diciembre: “Cataño, cerca de Messi. El Inter Miami es el equipo que está muy cerca de comprar la ficha de Kevin Cataño (22) de Real Cundinamarca. Inicialmente, el arquero de gran labor en Real Cundinamarca jugará en la MLS Next Pro”.

Y es que Kevin Cataño fue uno de los que mantuvo viva la esperanza de Real Cundinamarca. Cabe recordar que dicho equipo jugó la final del Torneo BetPlay 2025-ll, pero terminó cayendo por penales ante Cúcuta y aplazó su sueño del ascenso para 2027.

Kevin Cataño, con pasado en Atlético Nacional

En el mismo diálogo con Caracol Deportes, Cataño soltó: “Estuve 7 años en divisiones inferiores de Atlético Nacional… más o menos desde el 2015 o 2016 hasta después de pandemia”.

Y añadió: “Yo pedí mis papeles, porque quería buscar un lugar, darme a conocer, tener una oportunidad en un equipo profesional y me salió una propuesta de Valledupar”.

Incluso, se animó a mencionar el presunto interés que tuvo Deportivo Cali en ficharlo para inicios de este 2025: “En enero se habló el tema de una posible llegada allá. No sé si no se llegó a un acuerdo entre clubes o no sé qué pasó”.

