Millonarios emitió anuncio oficial y alertó a la hinchada: “No tiene ningún tipo de relación con la institución”

Millonarios F. C., uno de los clubes más importantes del fútbol profesional colombiano, hizo un fuerte anuncio oficial a través de sus diferentes redes sociales. El mismo está relacionado con las URLs de sus tiendas virtuales. Esto dice:

“Millonarios FC informa que la página: https://tiendamillonarios.shop/ NO es la tienda oficial online del equipo. Esta web no tiene ningún tipo de relación con la institución, por lo que no cuenta con la debida autorización para comercializar los productos que allí se ofrecen, ni para utilizar las imágenes con las que promocionan los productos.