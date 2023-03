Millonarios le estaría buscando reemplazo a Alberto Gamero: hinchas tiemblan con el nombre que suena

Días tensos se viven en Millonarios tras la eliminación de Copa Libertadores y un empate reciente en el torneo local. Esto hace que suenen los rumores de crisis al interior del equipo, donde el técnico Alberto Gamero sería uno de los perjudicados directos debido a que ya se hablaría de reemplazos para el samario en su cargo.

Sin embargo, el mismo entrenador azul en las últimas horas ha dicho que le sorprenden estas versiones, en la que se ha dicho que Juan Cruz Real sería quien llegue a ocupar su puesto. “Me sorprende, porque yo he hablado con el doctor Camacho y el doctor Serpa y ellos me quieren renovar mi contrato. Yo trabajo para ser campeón con Millonarios”, sentenció de manera tajante en los micrófonos de El VBar de Caracol.

En 2023, Gamero cumple tres años desde su arribo a la institución bogotana donde solo ha logrado un trofeo: la Copa BetPlay en el año anterior; sin embargo, esta alegría ha sido un ‘paño de agua tibia’ en medio de la obligación para la que fue contratado: ser campeón de la Liga colombiana y protagonista en el certamen internacional.

Presiones para su salida

La hinchada, tras lo ocurrido hace pocos días en Brasil, donde el equipo cayó ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, empezaron a poner condiciones para el entrenador y, en caso de no darse, también le pusieron fecha de salida: “Si no queda campeón en junio, don Alberto Gamero, por favor desde ahora se le piden 5 gramos de dignidad e irse de la institución que supuestamente ama, pero en la que no ha hecho otra cosa que fracasar. Esto es Millonarios, si no va a poder, listo, en junio adiós”.

El samario ha sido constantemente criticado después de la eliminación en Libertadores. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Jorge Bermúdez, periodista de ESPN, también atacó el proceso del samario que no termina de dar los frutos esperados: “Millonarios no fracasó en Libertadores, de ninguna manera. No. Millonarios fracasa repetidamente en el campeonato colombiano, que le ha quedado grande, ahí sí. El reproche y la crítica es que le ha quedado grande ser campeón del fútbol colombiano, para llegar directo a la fase de grupos de la Libertadores”.

Al igual que los fanáticos azules, el comunicador expone que es casi obligatoria la estrella a mediados de 2023: “Por eso, este año, en junio-julio, es título y punto; lo demás no sirve. Porque procesos sin títulos son mentiras, ‘profe’ Gamero”.

Millonarios volvió a quedarse por fuera del certamen internacional con un equipo brasileño. - Foto: AFP

A su vez, Bermúdez sentencia que hay una responsabilidad compartida entre técnico y directivos: “Gamero ha entrado en zona de confort, y es lo peor que le puede pasar a un profesional con proyección y con ganas de crecimiento. Es el DT cómodo para los dirigentes: no exige, no pide, con lo que hay le hace, y les da (a los dirigentes) ciertos resultados, que creo que no son los que desea el hincha de Millonarios”.

“Y Gamero también se ha acomodado a los dirigentes. Hay una reciprocidad a la mediocridad y a la falta de exigencia. Ese confort ha llevado a Millonarios a tener vacíos tácticos. Se quedó Millonarios en ‘mi estilo de juego’, y se le ha olvidado que en el fútbol hay variables y hay que hacer otras cosas”, complementó.

Millonarios dejó escapar en El Campín la victoria en la fecha 9. - Foto: @MillosFCoficial

Finalmente, el periodista deportivo marcó los errores que había visto del cuadro bogotano en los últimos partidos y que le estarían costando puntos sumamente importantes: “Le veo deficiencias en la presión alta, lo hace muy mal. Hay falta de coordinación en la línea defensiva, es terrible, se vio en los goles de Mineiro y de Águilas, son goles de colegio, no hay trabajo táctico defensivo de nada, no hay concepto”.