Millonarios presentó su nómina estelar para buscar su primera estrella en la Liga Femenina Betplay

“Millonarios quiere apoyar el fútbol femenino, porque es un fútbol alegre, ganas de protagonismo, de no simular. Me encanta el fútbol femenino y por eso lo queremos apoyar . Millonarios quiere tener el mejor equipo femenino así como en el masculino, queremos recuperar el prestigio del equipo”, complementó el presidente Enrique Camacho.

Así se jugará la Liga Betplay Femenina 2024

Equipos que participarán:

Sorpresivamente clubes que acostumbraban a estar como Atlético Huila, Atlético Bucaramanga y Once Caldas no presentaron propuesta para hacer parte del torneo. Al parecer, el alto gasto que esto les implicaba no les permitió conformar una nómina para el 2024.