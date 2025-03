Millonarios tomó última decisión con Falcao García: ¿de qué se trata?

Este domingo 2 de marzo, Millonarios F. C. se enfrentó con Deportes Tolima por la séptima jornada de la Liga BetPlay. El partido se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

En los últimos dos partidos del conjunto embajador, Radamel había sido titular. Esos recientes juegos fueron ante el Deportivo Cali y Unión Magdalena. Se considera que la suplencia de Falcao se debe para reservarlo, de cara al duelo ante Once Caldas.

El duelo ante el Tolima, Millonarios lo ganó 2 goles a 0. Esta victoria y la antesala de la Sudamericana se viven tras las declaraciones sobre Falcao y otros jugadores de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios F. C. (Amber Capital).

“¿O yo soy el responsable que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, expresó en una asamblea de socios.