Millonarios vs. Santa Fe: los pronósticos para el clásico del sábado por la fecha 10 de la Liga BetPlay

Este sábado 3 de septiembre se juega el clásico bogotano en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el que un Millonarios líder e invicto recibe a un Independiente Santa Fe que llega en el tercer lugar y con un estado anímico alto luego de la llegada del técnico uruguayo Alfredo Arias.

Y aunque en los clásicos todo puede pasar y no importa cómo se llegue, el pronóstico inicial indica que claramente el favorito para ganar este sábado es el Millonarios de Alberto Gamero, que no solo está invicto en la Liga BetPlay, sino que, además, jugará como local con un estadio casi que completamente azul.

Los embajadores llegan a la fecha de clásicos siendo los líderes indiscutidos del campeonato con 21 puntos, además del rótulo, conseguido durante consecutivos torneos, del mejor equipo de Colombia, a pesar de no haber podido ser campeones. Además de estar invictos, en condición de local no conocen la derrota hace 18 partidos cuando perdieron con Fluminense de Brasil por Copa Libertadores.

Millonarios ha ganado los últimos tres clásicos capitalinos ante Independiente Santa Fe y de los últimos ocho enfrentamientos con los cardenales solamente perdió en una ocasión. Por esta razón está bastante justificado que los dirigidos por Alberto Gamero sean los favoritos para ganar este sábado en el estadio El Campín de Bogotá.

Por su parte, Independiente Santa Fe se recuperó de un flojo arranque de torneo y llega al clásico capitalino con 15 unidades que le permiten estar en la tercera posición de la Liga, con los mismos puntos del segundo, que es Unión Magdalena. Sin duda alguna, el duelo entre embajadores y albirrojos es el más atractivo de la fecha 10.

El expreso rojo viene de tres victorias en sus últimos cuatro partidos; sin embargo, como visitante solo ha podido ganar una vez en los últimos diez partidos, por lo que derrotar al embajador no será tarea fácil.

Teniendo en cuenta que el partido se jugará en el mismo estadio donde Santa Fe es habitualmente local, sus hinchas esperan que no se sienta como visitante, a pesar de tener casi todo el estadio lleno de hinchas de Millonarios.

Novedades de Santa Fe para el clásico

En la previa del clásico, el entrenador uruguayo de los cardenales, Alfredo Arias, confirmó un regreso a la nómina que estaba esperando la hinchada. Pero también confirmó una baja que tendrá el equipo para enfrentar al rival de toda la vida.

Arias confirmó que el exdelantero del Deportivo Pereira Wilfrido de la Rosa participó de la práctica de Santa Fe con completa normalidad durante esta semana, una noticia que reconforta a los albirrojos, ya que el jugador ha venido intentando recuperarse de varias molestias que lo han tenido alejado del equipo durante el actual campeonato.

El técnico también confirmó que Harold Rivera sigue lesionado, por lo que no estará en la convocatoria para el clásico capitalino. Con respecto al defensa central José Aja, afirmó que habría que seguir esperando su evolución para saber si podrá o no contar con el jugador. De no estar disponible, su reemplazo sería el juvenil Kevin Mantilla.

El uruguayo dijo que Santa Fe está trabajando para mejorar la definición en el arco contrario, ya que se ha detectado que esta es una de las falencias más frecuentes del equipo en los partidos anteriores. Ventaja que no se le puede dar a un equipo tan efectivo como Millonarios.

“Yo creo que es una falencia que hemos tenido. Antes de hacer el gol estamos fallando en algunas cosas, no encontramos espacio y somos imprecisos en el último pase. Eso solo se mejora con el trabajo y el tiempo”, afirmó Arias.