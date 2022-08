Daniel Ruiz marcó el segundo gol más rápido para Millonarios en competiciones oficiales

Este fin de semana se lleva a cabo la fecha nueve del Fútbol Profesional Colombiano, y uno de los partidos que se jugó fue el de Cortuluá contra Millonarios en el estadio Doce de Octubre de Tuluá.

El equipo ‘embajador’ volvió a ser muy superior a su rival, ya que ganó 4 por 1 al equipo del Valle del Cauca con goles de Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz y un doblete de Andrés Gómez. Cortuluá, descontó tras un autogol del defensor Juan Pablo Vargas.

Sin embargo, algo que llamó la atención durante el partido fue el golazo de Daniel Ruiz al segundo 11 del primer tiempo, motivo por el cual el volante ofensivo entró a la historia de Millonarios, tras marcar el segundo gol más rápido en torneos profesionales.

Así lo confirmó el estadígrafo Carlos Forero a través de sus redes sociales, donde también dio a conocer las posiciones de los goles más rápidos de la institución.

El primer puesto lo ostenta Ayron del Valle, ya que en 2018 logró marcar al segundo 10 contra América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, continúa Ruiz con su gol de hoy y le siguen Wilson Cano al segundo 13 y Rafael Robayo al segundo 14.

Por ahora el equipo que dirige Alberto Gamero es el líder de la Liga BetPlay con 23 unidades y en la próxima fecha se verá las caras con Independiente Santa Fe, quien ocupa la segunda posición, siendo así uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Goles màs ràpidos de @MillosFCoficial

2018 Ayron Del Valle 10" segundos vs Amèrica

2022 DANIEL RUÌZ 11" vs Cortuluà

2001 Wilson Cano 13" vs Metrostars

2008 Rafael Robayo 14" vs Envigado@josasc 📸 pic.twitter.com/Oo65IGvuC2 — carlos forero (@carlosforero11) August 28, 2022

Alberto Gamero anunció la fecha de su posible salida de Millonarios

Ante las destacadas actuaciones del equipo capitalino en la Liga, Alberto Gamero recibe varios aplausos por hinchas azules y también por sus rivales. Sin embargo, el no lograr terminar bien las ligas y no ser campeón, pone la incógnita siempre de cuánto podrá aguantar el estratega samario en el equipo azul sin lograr alzar un solo título.

Por esto último, en las ruedas de prensa se ha hecho muy común la pregunta al técnico azul sobre qué pasaría a final de año en caso de que se repita la historia de los últimos campeonatos y su equipo, a pesar de cabalgar todo el torneo, se “desinfle” en las finales y no logre ganar la estrella 16 para los embajadores.

Ante esta recurrente pregunta, Gamero respondió bastante incómodo, afirmando que ya le “desespera” ese tipo de preguntas y que en caso de que llegue el final de la Liga BetPlay y Millonarios no logre salir campeón, él se marchara del equipo capitalino. Sin embargo, pidió que lo esperen hasta noviembre, mes en el que se conocerá el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.

“Yo lo único que les pido a ustedes (prensa) y a la afición es que me esperen hasta noviembre. Si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, me voy. Pero es que todo el año con la misma pregunta que, ay Dios mío, yo ya no hallo ni que contestar. Por eso yo les pido a ustedes que esperen hasta noviembre; si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, pues tengo que irme. Uno no se puede matricular en los puestos”, dijo Gamero.

El entrenador fue bastante contundente pidiendo que no le siguieran preguntando lo mismo, ya que la sola pregunta lo desespera. No obstante, su respuesta generó comentarios divididos en la hinchada azul, pues si bien una parte está de acuerdo en que si no logra el objetivo debe irse, otra gran parte de la afición considera que el proceso de Gamero ha sido muy bueno y sería una mala noticia para el equipo su salida.

Lo que sí es seguro es que Millonarios le apuesta a la Copa Colombia, debido a que en el partido de ida de las semifinales contra el Medellín, el equipo embajador lo derrotó 2 por 0 en el Atanasio Girardot.