El arquero de Millonarios ya piensa en la final de la Liga BetPlay, estos son los rivales que le gustaría enfrentar

Millonarios es el actual líder de la Liga BetPlay Dimayor, algo que ya no sorprende debido a que en los últimos torneos los azules siempre han estado en la cima de la tabla. Por esta razón, muchos se atreven a afirmar que el club embajador es el mejor equipo de Colombia, pese a que no logra salir campeón desde el año 2017.

Por esta razón, muchos ya dan por hecho que el equipo azul estará en las finales de la Liga Colombiana y se espera que este campeonato sí pueda concretar el título que le ha sido esquivo en los últimos años, pese a ser el equipo que mejor juega y más puntos suma, durante la fase regular.

Con este contexto, el arquero del equipo embajador Álvaro Montero, habló completamente sin tapujos y manifestó a qué equipos del fútbol colombiano le gustaría encontrarse en la gran final de la actual Liga BetPlay.

El guajiro habló con el periodista Alexis Rodríguez y le confirmó que los rivales que más quisiera enfrentar en las finales es Atlético Nacional y su exequipo el Deportes Tolima. Sin embargo, afirmó que con el presente de estos dos equipos duda mucho que lleguen a la final, por lo que eligió otros dos posibles rivales para Millonarios en la final.

“En lo personal me gustaría con Deportes Tolima o Atlético Nacional, pero no están dentro de los candidatos. Entonces sería Junior o Santa Fe”, respondió Montero. Mostrando que ve tanto al equipo cardenal como al tiburón como serios candidatos a pelear la estrella de final de año.

El comentario del arquero del equipo azul fue tomado por muchos hinchas rivales como una forma de demostrar “la espinita” que tiene Millonarios con Tolima y Nacional. Ya que los dos equipos han sido los más recientes verdugos de los azules en los últimos campeonatos.

Por otra parte, algunos hinchas consideraron que no es momento de estar eligiendo rivales para las finales del fútbol colombiano, ya que Millonarios aún no ha clasificado a esa instancia y, además, en las últimas oportunidades, los ‘azules’ no han estado a la altura de las expectativas en el momento definitivo de la Liga colombiana.

“Que no pierda el rumbo”: el mensaje de Cristian ‘Chicho’ Arango al Millonarios de Gamero

Cristian ‘Chicho’ Arango actualmente juega en Los Ángeles de la MLS, donde ha tenido un gran nivel y ha demostrado el talento que ya había desplegado en los estadios del fútbol colombiano. El antioqueño llegó a la liga de los Estados Unidos luego de un muy buen paso por Millonarios, donde fue una de las principales figuras, pero no logró el objetivo de ser campeón.

A pesar de que en el equipo embajador Arango siempre rindió, su salida se dio en medio de polémicas, ya que una vez llegó al fútbol norteamericano manifestó abiertamente ser hincha de Atlético Nacional, algo que no cayó muy bien en los hinchas azules que lo tenían como uno de sus referentes en los últimos años.

Por este motivo, el futbolista llevaba un largo tiempo sin pronunciarse acerca de su exequipo. Sin embargo, este jueves 25 de agosto el antioqueño dio una entrevista al canal Win Sports en la que envió un mensaje a Millonarios y especialmente a su entrenador Alberto Gamero.

El futbolista admitió que tiene una buena relación con sus excompañeros y que frecuentemente se escribe por internet con su exdirector técnico en Millonarios, al que le dice siempre que no debe bajar los brazos, que no debe perder el rumbo porque tarde que temprano se le dará el anhelado título en el equipo albiazul.

“A Gamero le digo que no pierda el rumbo y que no cambie, que tarde o temprano Dios le dará la recompensa; él quiere quedar campeón, es muy sabio y ojalá se le den las cosas”, dijo ‘Chicho’ Arango en el canal deportivo.

Además, ‘Chicho’ contó que en el equipo azul creó una gran amistad con el costarricense Juan Pablo Vargas, al que considera “un hermano”. Además, confirmó que se habla frecuentemente con Andrés Llinás y la figura del equipo azul Daniel Ruiz.